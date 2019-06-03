На автодорогах края ограничат движение большегрузов. Распоряжение о временном запрете на проезд по трассам регионального и межмуниципального значения в Ванинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Комсомольском, а также районах им. Лазо и им. Полины Осипенко, подписал губернатор Сергей Фургал. Ограничение распространяется на магистрали, где наблюдается значительное разрушение покрытия дорожного полотна из-за движения тяжеловесного транспорта.

В число дорог, где запрещен проезд грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, вошли: «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – пос. Могды – рп. Чегдомын» на участке г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый, «с. имени Полины Осипенко – с. Бриакан – пос. Березовый», «подъезд к рп. Мухен» на участке км 31+000 – км 83+175, а также «г. Советская Гавань – рп. Ванино» на участке км 0+000 – км 28+580. Это те самые трассы, по поводу плохого состояния которых к губернатору постоянно обращаются жители региона.

Как отметили в министерстве промышленности и транспорта края, распоряжение вступает в силу с 3 июня текущего года, для автодороги «г. Советская Гавань – рп. Ванино» запрет начнет действовать с 24 июня. Срок действия ограничений – 30 дней. За это время планируется привести разрушенные дороги в нормативное состояние.

По поручению Сергея Фургала, к месту работ будут направлены мобильные группы краевых министерств, отвечающих за транспортное сообщение, которые проконтролируют исполнение распоряжения.

— Оперативные группы должны, в первую очередь, зафиксировать, в каком состоянии находится дорога, проконтролировать организацию работы сотрудников ГИБДД на постах. После установки зон весового контроля, предупреждающих дорожных знаков, подрядные организации должны приступить к ремонту. На это дается два дня. Прошу проследить за тем, чтобы большегрузные машины не мешали дорожным службам, все нарушения, если таковые будут, должны регистрироваться. Наша задача сделать так, чтобы люди имели возможность доехать до места назначения по нормальной дороге, без дыр и ям, — подчеркнул губернатор.

Добавим, введенные ограничения не распространяются на социально-значимые перевозки.