Хабаровские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза в Китай 24 кг свежепойманного китайского окуня (аухи). Контрабандный груз таможенники обнаружили среди личных вещей членов экипажа китайского пассажирского судна, которое готовилось к отправке из речного порта Хабаровска в г. Фуюань (КНР).

16 особей краснокнижного китайского окуня в черных полиэтиленовых мешках пытались незаконно вывезти за пределы Российской Федерации пять граждан Китая. Часть особей, незаконно изъятых из природы браконьерами, были с икрой.

Рыбу и материалы по делу таможенники в рамках компетенции передали сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для дальнейшего разбирательства.

Справка:

Китайский окунь (ауха) — сокращающийся в численности вид рыб, занесенный в Красную книгу России. Добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа этого вида рыб на территории Российской Федерации запрещены.

Ответственность за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира, предусмотрена статьёй 8.37 КоАП РФ.

Ответственность за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации предусмотрена статьей 258.1 УК РФ.

За незаконный оборот китайского окуня нарушителям грозит штраф, а возможно и лишение свободы.