Честь Хабаровска на грядущих соревнованиях по дрифту РДС-Восток будет защищать лишь один гонщик – Максим Горбатенко. Противостоять ему будут полтора десятка лучших спортсменов из Приморья, Благовещенска и Петропавловска-Камчатского. Напомним, 8 июня в Хабаровске состоится единственный в этом году этап юбилейного сезона РДС-Восток.

В РДС-Восток традиционно принимают участие лучшие гонщики Дальнего Востока, ведь эти соревнования являются сильнейшими по дрифту в нашем регионе. Для хабаровчанина Максима Горбатенко участие в предстоящих соревнованиях — долгожданное событие, и гонщик, по всей видимости, настроен решительно.

«Я наконец-то приму участие в 10-м юбилейном сезоне РДС-Восток и, к сожалению, буду единственным участником из Хабаровска на этой гонке, — написал Максим Горбатенко в своём аккаунте в Инстаграм, — хочу сказать большое спасибо моим партнерам за всестороннюю поддержку, веру в меня и за возможность наконец-то выкатиться в РДС-Восток. Не спорю, может быть нужно было сделать это гораздо раньше, но я уверен, что всему своё время и все идёт именно так как и должно идти» — заключил спортсмен, пригласив хабаровских болельщиков поддержать его на соревнованиях.

Кстати, ещё один хабаровчанин – Егор Шумилкин также окажется за рулём дрифт-авто 8 июня, но уже в качестве дрифт-таксиста. Впервые болельщики Хабаровскаполучат возможность прочувствовать дрифт изнутри. Аттракцион дрифт-такси позволяет зрителям побывать пассажирами настоящего гоночного болида и проехать по трассе ровно так, как это делают спортсмены в рамках соревнований. За рулём дрифт-такси в Хабаровске будут находиться опытные гонщики РДС-Восток Егор Шумилкин и Роман Нехай.

«Главная задача — повеселиться самим и повеселить народ, — говорит хабаровчанин Егор Шумилкин, водитель дрифт-такси,хочется, чтобы зрители ближе познакомились с дрифтом, а не только смотрели с трибун. В дрифт-такси мы стараемся ехать парно, создавать условия максимально схожие с боевыми заездами, чтобы люди прочувствовали, что происходит в автомобилях, когда они смотрят с трибун. Дрифт-такси в РДС-Восток работает только с этого года. На первом этапе во Владивостоке в дрифт-такси садились люди разного возраста, это приятно! У всех много эмоций, это, конечно, непередаваемо. Были даже такие пассажиры, кто подстёгивал нас, уговаривая ехать ещё быстрее!На деле автомобиль дрифт-такси мало чем отличается от «боевого», от тех, на которых едут пилоты в соревнованиях. В автомобиле дрифт-такси 500 лошадиных сил и по сути это тот же боевой автомобиль – если сильно захотеть и внести минимальные доработки, на нём можно ехать в РДС и показывать неплохие результаты. И экипировка у нас есть для всех пассажиров – шлемы, ремни безопасности. Всё это тоже часть шоу, всё это заряжает!»

Гоночный день 8 июня выглядит следующим образом:

10.00 – тренировочные заезды (здесь пилоты подчас позволяют себе рисковать даже больше, чем во время боевых заездов)

11.30 — квалификационные заезды (по их результатам пилоты проходят в топ-16)

14.00 — парад пилотов, парные заезды ТОП 16, ТОП-8 и финальные парные заезды.

На соревнования РДС-Восток можно смело приезжать с друзьями или всей семьей. Дети до 5 лет в сопровождении родителей проходят на соревнования бесплатно.В тусич-зонерасположен фудкорт с богатым выбором еды и напитков, магазин сувенирной продукции, а также организованы развлечения от партнёров мероприятия, в том числе фестиваль автозвука и тюнинга ZVUKDVFEST. Дрифт-такси будет работать в течение всего гоночного дня.

Соревнования РДС-Восток проходят в этом году в трёх городах – Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. Не пропустите единственный в нашем городе этап юбилейного сезона РДС-Восток.

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