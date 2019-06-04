Впервые в Хабаровском крае организована туристическая поездка в Китай для пенсионеров. Причем цель у путешественников «серебряного» возраста была вполне конкретная — знакомство с образом жизни зарубежных ровесников на примере работы институтов пенсионеров в городах Хэган и Цзямусы провинции Хэйлунцзян.

Известно, что российские женщины отличаются смелостью и решительностью. И неудивительно, что первую туристическую группу из 15 человек составили только дамы.

— Мы немало знаем о жизни наших восточных соседей в КНР, но совсем другое дело — увидеть своими глазами, «запечатлеть» жизнь за границей моих ровесников, — говорит Лариса Амбросимова. — Насколько благополучна жизнь людей зрелых, предпенсионного и пенсионного возраста, в финансовом плане, как решается вопрос с медицинским обслуживанием, как строятся их взаимоотношения со взрослыми детьми, чем они увлекаются и др. В чем сходство с нашим образом жизни и какие есть отличия? Вот с таким багажом вопросов я отправилась в путь. И надо отметить, что увиденное не только оправдало мои ожидания, но во многом и предвосхитило.

По единодушному мнению всех участников поездки, встреча с китайскими друзьями прошла очень тепло и дружественно. В Хэгане россияне посетили институт пенсионеров, где созданы все условия для активного долголетия.

— Нам показали различные спортивные секции, музыкальные факультеты, занятия лечебной физкультурой, — вспоминает Раиса Чуприянова. – Я, конечно, знаю, что Китай – это самая густонаселённая страна в мире. Но что здесь такое количество бодрых и активных людей старшего пенсионного возраста, я не предполагала. Меня поразила массовость участников занятий, которые проходят в прекрасно оборудованных кабинетах, где царит порядок. Понравилось нам, что не только участники спортивных секций, но и слушатели различных факультетов имеют единую форму одежды.

Справедливости ради хочу сказать, что и у нас в крае у пенсионеров не менее интересная жизнь. При центрах работы с населением каких только творческих кружков нет: и хор, и бальные танцы, и шахматы. Но массовостью пока похвастаться мы не можем. Хотелось бы, чтобы больше наших пенсионеров объединялось по интересам, чтобы с пользой для здоровья и души в приятном общении проводили своё свободное время.

Во время поездки наши туристы увидели, что жизнь у китайских бабушек и дедушек очень активная. Они не сидят дома перед телевизором. Каждый день утром и вечером они выходят на улицу, танцуют, занимаются спортом, практикуют ушу, делают дыхательные упражнения цыгун, играют в шахматы и карты.

В институте есть столовая. Поэтому в перерывах между занятиями студенты серебряного возраста за символическую сумму могут пообедать. Финансирование содержания институтов для пенсионеров производится за счет государства, что и позволяет создать достойные условия для досуга представителей старшего поколения.

— В Хэгане мы посетили музей, съездили на горячие источники, где нам организовали бесплатную диагностику по пульсу в замечательной клинике, — поделилась своими впечатлениями Ольга Алейникова. — А в Цзямусах состоялась дружеская встреча с группой пенсионеров. Было очень приятно, что мы вместе танцевали, пели песни на русском языке, пробовали играть на народных инструментах, пытались выводить китайские иероглифы, переписывая философские изречения. И вместе исполнили «Интернационал», правда, каждый на своем языке.

Такой праздник единения для российских и китайских пенсионеров состоялся благодаря организаторским способностям председателя регионального отделения Союза пенсионеров России по Хабаровскому краю Анаиды Акопян. Она смогла убедить одну из известных в крае туристических фирм, что социальный туризм имеет большое и перспективное будущее. Надо же кому-то стать его зачинателем и пожертвовать сиюминутной коммерческой выгодой (ведь путевки были проданы по очень скромной бюджетной цене) для укрепления своего репутационного капитала.

— Теплый прием, атмосфера дружелюбия и искреннее желание китайских друзей поделиться своими формами работы по активному долголетию надолго останутся в памяти участников этой поездки в Китай, — подчеркнула А.М. Акопян. — Я убеждена, что люди пенсионного возраста – это мощный потенциал, который требует своего применения в обществе. Мы открыты для новых впечатлений, знакомств, увлечений. Поэтому таких людей язык не поворачивается назвать бабушками и дедушками, даже при наличии внуков. Многие из нас продолжают вести социально активную жизнь, объединяются в клубы по интересам, обретают единомышленников, направляют свою позитивную энергия на добрые и полезные обществу дела. И Союз пенсионеров призван помогать им в этом. Меня очень окрылило прозвучавшее пожелание и от наших китайских друзей, и от соотечественников продолжать организовывать такие поездки и встречи. Нам тоже есть, что показать китайским пенсионерам в Хабаровске. Поэтому надеюсь, что пробный шар социального туризма запущен, и наш проект продолжит свою успешную жизнь.