Хабаровская теплосетевая компания (филиал АО «ДГК») информируето прекращении подачи горячей воды потребителям в зоне обслуживания ХТЭЦ-3 с 13 по 26 июня.

В этот период, согласно утвержденному плану, оборудование Хабаровской ТЭЦ-3 будут готовить к предстоящему отопительному сезону.

В связи с этим без горячей воды останутся потребители:

— Краснофлотского района;

— Кировского района в границах улиц: Амурский бульвар –Лейтенанта Шмидта –Шелеста –Большая–Ленинградская;

— Центрального района в границах улиц: Карла Маркса – Пушкина – Шмидта-Амурский бульвар–Ленинградская;

— Железнодорожного района. За исключением потребителей по улицам Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, район «Хабаровск-2»; Промышленная – Карла Маркса –Ленинградская –Рабочий городок — они будут обеспечены горячим водоснабжением от Хабаровской ТЭЦ-1.

«Лето – период больших ремонтов на теплосетях и теплоцентралях, — рассказывает директор ХТСК Сергей Нехороших. – В это короткое время у энергетиков есть возможность подготовить оборудование к нашей суровой дальневосточной зиме, чтобы в холода жители не испытывали дискомфорта в своих квартирах. Поэтому мы просим хабаровчан с пониманием отнестись к временному отсутствию горячей воды».