На реках Хабаровского края преобладает повышенная водность. По данным Дальневосточного УГМС, на утро 6 июня на р. Амгунь в районе им. Полины Осипенко у одноименного села уровни воды были зафиксированы выше отметок опасного явления на 26 см, в Хабаровском районе на реках Кур, Тунгуска — выше отметок неблагоприятного явления на 50-57 см. На водных артериях наблюдается спад на 7-16 см в сутки. Поймы рек затоплены на глубину 1,8-3,1 м. Высокие уровни воды на этих реках сохранятся до 10-12 июня. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В настоящий момент на территории региона остаются подтопленными 5 жилых домов и 5 подворий в селе Пасека, 3 жилых дома и 10 придомовых территорий в посёлке Улика-Национальное Хабаровского района. На реке Кур продолжается спад уровней воды. По состоянию на утро 6 июня, на гидропосте у с. Новокуровка уровни воды были зафиксированы на отметке 700 см (-13 см за сутки), прогнозируется дальнейший спад и стабилизация обстановки в населенных пунктах.

В селе имени Полины Осипенко вода сохраняется на 2 приусадебных участка. Жильцы всех домов, оказавшихся в зоне паводка, находятся у родственников. По данным Дальневосточного УГМС, в районе им. П. Осипенко на реке Амгунь у села им. П.Осипенко и на р. Нимелен 4 июня прошли гребни паводков. В настоящее время наблюдается медленное понижение уровней воды. По состоянию на утро 06.06.2019, уровень воды у села им. Полины Осипенко составил 976 см (-16 см за сутки), прогнозируется дальнейший спад и стабилизация обстановки. На реке Амгунь у с. Удинское уровень воды составил 666 см (+5 см за сутки). На 7-8 июня сохраняется прогноз подъема уровня воды у населенного пункта до отметки 670-700 см (при отметке неблагоприятного явления 700 см), при этом подтоплений жилых домов не ожидается.

Оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России продолжают находиться в районе имени Полины Осипенко. Совместно с органами местного самоуправления они ведут мониторинг обстановки на реке Амгунь. Также продолжаются работы по строительству защитных сооружений, укреплению береговой линии, оказанию адресной помощи местному населению. В ежедневном режиме сотрудники МЧС России проводят патрулирования и профилактические беседы с местными жителями. В населенном пункте в пониженных местах организована откачка воды при помощи насосов. Дома, которые могут попасть под воздействие паводковых вод, ограждены защитными сооружениями. Всего для ликвидации последствий паводка привлечено 37 человек и 10 единиц техники от МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС.

Также на контроле находится обстановка на р. Тунгуска у с. Архангеловка (нежилое). Накануне здесь прошел гребень паводка. Утром уровень воды составил 1057 см (-7 см за сутки), продолжается спад.

На Амуре у г. Хабаровска в течение двух суток ожидается смещение гребня амурского паводка с дополнительным подъемом уровня воды на 5-10 см.

В целом паводковая обстановка находится на постоянном контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Организовано взаимодействие с Дальневосточным УГМС, органами местного самоуправления, едиными дежурно-диспетчерскими службами, другими ведомствами для оперативного обмена информацией и реагирования на возможные происшествия. Ведется круглосуточный мониторинг уровней рек, данные доводятся до органов управления. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию.