Сегодня порядка 30% всех заявок на новое технологическое присоединение к сетям АО «ДРСК» в Хабаровском крае осуществляется через электронные сервисы компании. Так, только за первые пять месяцев 2019 года с помощью Личного кабинета жители края подали почти 400 заявок. Всего же с начала года специалисты Хабаровских электрических сетей зарегистрировали свыше 1400 заявлений на подключение.

За аналогичный период прошлого года лишь 23% от общего числа желающих получить новое подключение к электросетям АО «ДРСК» воспользовались возможностями Личного кабинета, расположенного на официальном сайте компании www.drsk.ru. При этом, как и в 2019 году, большинство таких заявителей – физические лица, являющиеся владельцами садовых участков.

— Несмотря на вступившие в январе текущего года поправки в законодательстве в области электроэнергетики, которые обязали дачников обращаться за технологическим присоединением в сетевую организацию через председателей СНТ, количество таких заявлений сократилось незначительно. Но теперь представители дачных сообществ предпочитают подавать заявку посредством интернет-сервисов, — отмечает начальник службы технологического присоединения и перспективного развития хабаровского филиала АО «ДРСК» Андрей Кузнецов.

Стоит отметить, что новыми потребителями электроэнергии за январь-май текущего года стали 1023 заявителя: именно столько закрыто хабаровскими энергетиками договоров на технологическое присоединение к электросетям АО «ДРСК».