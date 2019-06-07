6 июня на Петербургском международном экономическом форуме ПАО «АК БАРС БАНК» и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) подписали соглашение о сотрудничестве. В результате совместной деятельности планируется повысить доступность финансовых услуг на территории Дальнего Востока и Арктической зоны России.

«Мы совместно с банком планируем осуществлять взаимодействия с целью повышения доступности финансовых услуг на территории Дальнего Востока и арктических регионов. Банк рассматривает возможность о расширении своей деятельности. Один из вариантов – деятельность на Дальнем Востоке, через партнерские банки и финансовые организации, в том числе по предоставлению кредитов и инвестиций. Таким образом региональные банки получат доступ к программам и услугам «АК БАРС БАНК», а с ними предприниматели и дальневосточники. В свою очередь АНО АПИ окажет содействие банку в установлении контактов с потребителями финансовых услуг и финансовыми посредниками», — отметил Леонид Петухов.

В Дальневосточном федеральном округе банк планирует финансировать бизнес-проекты через кредитование и инвестиции с целью поддержать развитие экономики региона. ПАО «АК БАРС БАНК» является участником нескольких государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса, воспользоваться которыми смогут предприниматели Дальнего Востока. Агентство выразило готовность содействовать банку в установлении контактов с клиентами и финансовыми посредниками на новой для банка территории.

ПАО «АК БАРС БАНК» – ведущий российский банк с головным офисом в Республике Татарстан. Входит в топ-20 банков страны по объему активов и собственного капитала. Кредитная организация работает с 1993 года и присутствует в 27 регионах России. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. Рейтинги банка: Moody`s Investors Service B1 (стабильный); Эксперт РА ruA- (позитивный); АКРА А- (стабильный).

По итогам первых трех месяцев 2019 года Ак Барс Банк получил чистую прибыль в объеме 1,3 млрд рублей в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, что на 10,1% больше, чем годом ранее. Рентабельность капитала банка составила 7,3%, рентабельность активов равна 1,1%. Размер собственных средств банка за первый квартал 2019 года вырос на 2,3% и на 31 марта 2019 года составил 72,5 млрд руб.