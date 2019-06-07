В Хабаровске всё готово к старту соревнований по дрифту РДС-Восток. Накануне в наш город прибыли сильнейшие гонщики со всего Дальнего Востока. Среди участников этого года спортсмены из Хабаровска, Находки, Владивостока, Артёма, Благовещенска и даже Петропавловска-Камчатского. Напомним, единственные в этом году соревнования по дрифту РДС-Восток состоятся уже завтра, 8 июня на парковке «Ерофей-арены». Начало в 10.00.

Традиционносоревнования РДС-Восток собирают лучших гонщиков со всего региона. И если приморским гонщикам приезжать в Хабаровск привычно, то пилоту из Петропавловска-Камчатского Алексею Козлову приходится преодолевать долгий путь. Ежегодно перед сезоном автомобиль приезжает с Камчатки к месту соревнований, а после гоночного сезона отправляется обратно.

«В прошлом году машина вернулась на Камчатку в нормальном состоянии, так что менять ничего не меняли, — говорит Алексей Козлов, пилот РДС-Восток, пришлось немного кузовщину сделать: задняя часть автомобиля пострадала от касаний о поролон. Сложностей по доставке на Камчатку и с Камчатки у меня, слава Богу, нет. Мои партнёры –морское пароходство доставляют машину в срок, так что с этим всё отлично. В этом году я пропустил первый этап – не было контракта со спонсорами. Но сейчас чуть-чуть полегче. Появились партнёры, которые помогли принять участие в РДС, чему я очень рад».

Для Алексея Козлова нынешний визит в Хабаровск третий. Предыдущие два оставили в спортивном плане диаметрально разные эмоции.

«В прошлом году я был в Хабаровске два раза. Первый мой приезд был неудачным – и у меня, и у моего тогдашнего сокомандника Алексея Передерея были тех. сходы. А вот в финальном соревновании прошлого года я занял второе место. Так что буду и в этом году стараться! Хабаровск меня удивляет своей размеренностью. Интересно, что люди здесь никуда не торопятся. Необычно для меня!»

Соревнования по дрифту РДС-Восток на данный момент проходят в трёх дальневосточных городах – Хабаровске, Владивостоке и Благовещенске. За три года участия в РДС-Восток Алексей Козлов запомнился и полюбился многим болельщикам. Однако пилот мечтает о домашнем этапе РДС-Восток в Петропавловске-Камчатском.

«Меня часто спрашивают, зачем мне это? Я этим живу. Дрифт — это моё хобби, моё увлечение. Меня поддерживают родные, близкие, за меня болеют мои друзья, приятели. Надеюсь, соревнования на этот раз благодаря трансляции посмотрит много людей на Камчатке и узнают о дрифте. Некоторое время назад на Камчатке с этой автоспортивной дисциплиной было всё очень плохо. Сейчас ситуация меняется, начинают приходить довольно-таки взрослые ребята, у которых есть деньги. Меня это радует, потому что дрифт — это очень дорого. Я надеюсь, что дрифтом на Камчатке будет увлекаться всё больше людей. Ну и, конечно, было бы круто провести соревнование РДС-Восток на Камчатке. Жаль, но пока негде!»

Поболеть за лучших дрифт-пилотов Дальнего Востока можно будет уже завтра, начиная с 10 утра. В это время откроют доступ на трибуны и начнутся тренировки – пожалуй, самое жаркое в плане аварийности время, здесь пилоты тестируют автомобили и позволяют себе немного больше, нежели в рамках зачётных заездов.

Организаторы и спортсмены приглашают зрителей провести вместе с РДВ-Восток весь день. После тренировок пройдут одиночные, а с 14 часов и парные заезды. Всё это время в специально выделенной зоне будет работать аттракцион дрифт-такси, а в зоне отдыха и развлечений пройдёт фестивальавтозвука и автотюнинга. Билеты на соревнования РДС-Восток до 19 часов пятницы можно приобрести в кассах кинотеатра Гигант и кассах «Ерофей-арены», а также онлайн на портале ДВ-Хаб. В субботу билеты можно приобрести непосредственно на месте проведения соревнований.