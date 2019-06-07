Дата | 07.06.2019 В рубриках: Общество
К строительству отеля международного класса DOUBLETREE BY HILTON готов приступить резидент сахалинской ТОР «Горный воздух», компания «Бриллиант». Инвестиционный проект стоимостью 1525 млн рублей будет реализован в рамках договора коммерческой концессии, подписанным с международным оператором «Хилтон Системс Солюшнс, ЛЛС» в присутствии заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева.
«В реализацию инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса будем инвестировать. собственные средства, — рассказал генеральный директор ООО «Бриллиант» Константин Резницкий. – Создадим 50 рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию планируем в 2021 году».
DOUBLETREE BY HILTON уровня «4 звезды» в Южно-Сахалинске станет первым гостиничным комплексом на Дальнем Востоке под брендом одного из мировых лидеров в индустрии гостеприимства. Проект 9-этажного отеля, разработка которого в настоящее время находится в завершающей стадии, рассчитан на 150 апартаментов и номеров класса люкс. Предусмотрены также ресторан, зона лобби, фитнесс-центр, парковка на 40 машино-мест и современная конференц-инфраструктура для проведения MICE-мероприятий, которая по мнению инвестора станет одной из главных особенностей нового отеля и стимулом для повышенного корпоративного спроса среди жителей и гостей столицы Сахалинской области.
Участок строительства выгодно расположен в южной части города, на проспекте Мира, в непосредственной близости от аэропорта и горнолыжного курорта «Горный воздух». Рядом расположены крупные торгово-развлекательные и спортивные центры «Арена Сити», «Сити Молл» и «Аква-Сити».
«Реализация проекта ведется в соответствии с утверждённым планом-графиком, — отметил генеральный директор ООО «УК ТОР «Сахалин» Михаил Алешин. — Земельный участок, предназначенный для строительства гостиничного комплекса, включён в границы ТОР «Горный воздух», приведён в соответствие с разрешённым использованием и предоставлен Корпорацией развития Дальнего Востока в аренду резиденту. Инженерно-изыскательские работы выполнены, проектные работы — в стадии завершения».
Напомним, ТОР «Горный воздух» создана в курортной местности Сахалинской области Постановлением Правительства России от 17 марта 2016 года. По данным АО «КРДВ» в настоящее время на территории опережающего развития 22 резидента реализуют инвестиционные проекты с объемом инвестиций 22,6 млрд рублей и планами создать более 1400 новых рабочих мест. Из них четыре проекта уже успешно завершены, объем осуществленных инвестиций превысил 6,1 млрд рублей, создано более 150 рабочих мест.
Эта запись была опубликована 07.06.2019в 18:49. В рубриках: Общество.