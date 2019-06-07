К строительству отеля международного класса DOUBLETREE BY HILTON готов приступить резидент сахалинской ТОР «Горный воздух», компания «Бриллиант». Инвестиционный проект стоимостью 1525 млн рублей будет реализован в рамках договора коммерческой концессии, подписанным с международным оператором «Хилтон Системс Солюшнс, ЛЛС» в присутствии заместителя председателя правительства Сахалинской области Антона Зайцева.

«В реализацию инвестиционного проекта по строительству гостиничного комплекса будем инвестировать. собственные средства, — рассказал генеральный директор ООО «Бриллиант» Константин Резницкий. – Создадим 50 рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию планируем в 2021 году».

DOUBLETREE BY HILTON уровня «4 звезды» в Южно-Сахалинске станет первым гостиничным комплексом на Дальнем Востоке под брендом одного из мировых лидеров в индустрии гостеприимства. Проект 9-этажного отеля, разработка которого в настоящее время находится в завершающей стадии, рассчитан на 150 апартаментов и номеров класса люкс. Предусмотрены также ресторан, зона лобби, фитнесс-центр, парковка на 40 машино-мест и современная конференц-инфраструктура для проведения MICE-мероприятий, которая по мнению инвестора станет одной из главных особенностей нового отеля и стимулом для повышенного корпоративного спроса среди жителей и гостей столицы Сахалинской области.

Участок строительства выгодно расположен в южной части города, на проспекте Мира, в непосредственной близости от аэропорта и горнолыжного курорта «Горный воздух». Рядом расположены крупные торгово-развлекательные и спортивные центры «Арена Сити», «Сити Молл» и «Аква-Сити».

«Реализация проекта ведется в соответствии с утверждённым планом-графиком, — отметил генеральный директор ООО «УК ТОР «Сахалин» Михаил Алешин. — Земельный участок, предназначенный для строительства гостиничного комплекса, включён в границы ТОР «Горный воздух», приведён в соответствие с разрешённым использованием и предоставлен Корпорацией развития Дальнего Востока в аренду резиденту. Инженерно-изыскательские работы выполнены, проектные работы — в стадии завершения».

Напомним, ТОР «Горный воздух» создана в курортной местности Сахалинской области Постановлением Правительства России от 17 марта 2016 года. По данным АО «КРДВ» в настоящее время на территории опережающего развития 22 резидента реализуют инвестиционные проекты с объемом инвестиций 22,6 млрд рублей и планами создать более 1400 новых рабочих мест. Из них четыре проекта уже успешно завершены, объем осуществленных инвестиций превысил 6,1 млрд рублей, создано более 150 рабочих мест.