Максим Седых стал победителем соревнований по дрифту РДС-Восток (0+). Мероприятие состоялось в минувшую субботу в Хабаровске на «Ерофей-арене». Второе место соревнований у Алексея Передерея, бронза у Константина Горчакова. Все три пилота представляют Владивосток. Единственный хабаровчанин, дебютант соревнований Максим Горбатенко в заездах топ-16 уступил Алексею Передерею и выбыл из дальнейшей борьбы.

Так сложилось, что Хабаровск ежегодно проверяет гонщиков на прочность: то дождями, то невыносимой жарой. На этот раз погода вновь била температурные рекорды и не щадила ни людей, ни техники, зато зрители смогли насладиться по-настоящему дымными и яркими проездами. Добавила интереса соревнованиям и видеотрансляция: впервые на трассе установили большой экран, на котором зрители могли следить за ходом гонки и смотреть повторы заездов, не упуская ни одного интересного момента.

ТОП-16

По итогам квалификации два гонщика — Егор Скрипников и Максим Седых автоматически, без борьбы прошли в топ-8, остальным же пришлось побороться. Отметим интересную встречу двух воспитанников известного хабаровского гонщика и тренера Ильи Фёдорова: в споре Константина Распевина и Дениса Сорокопуда за проход в топ-8 победил опыт. Самый молодой пилот серии — Денис Сорокопуд не смог справиться то ли с нервами, то ли с автомобилем и проиграл Константину Распевину.

«Мы с Костей тренировались, ещё когда Илья жил во Владивостоке, у нас всё получалось, и я хотел сегодня хорошо проехать, но… Конечно, это недостаток опыта и, наверное, ещё переживал немного, хотя для меня это несвойственно» — так прокомментировал своё выступление Денис Сорокопуд.

Интереснейшим оказался и спор двух топовых пилотов РДС-Восток – Алексея Козлова из Петропавловска-Камчатского и Алексея Линькова из Владивостока. Алексей Линьков в этом году сменил автомобиль и, по всей видимости, пока ещё ищет к нему подход. Иначе нельзя объяснить результат его заездов с гонщиком с Камчатки.

«Хочу извиниться за то, что я натворил на трассе – поделился Алексей Линьков, в первом заезде у меня оторвался временный тросик ограничения ручника, он ударил по панели приборов и отключил все тумблеры. Из-за этого не получилось финишировать. Со вторым заездом непонятная история – нервов не было, но почему-то я допустил ошибку на второй перекладке. В этом сезоне я выступаю на новом автомобиле, он получился неплохой, мне он очень нравится. Есть вопросы по передней подвеске, по рулёжке. Но мы решаем, каждый раз, каждый этап что-то пробуем».

ТОП-8

Первая же пара топ-8 — Константин Авшаров и Максим Седых, показала горячую борьбу: настолько яркие встречи болельщики привыкли видеть ближе к финалу. В первом заезде пары Константин не смог выдержать темп мощного Ниссана Максима Седых, а во втором заезде допустил ошибки и, как, следствие, дважды развернулся по ходу заезда.

«Заезд был неплохой, машина подвела немного, бывает. Ещё на тренировке переборщил немного, ударился в поролон, но починили, всё было хорошо. Но в парных заездах то ли жару не переварили, то ли другая причина, но мотор просто заглох. Жалко, конечно, но это техника. В любом случае, двух победителей не бывает» — заключил Константин Авшаров.

Буквально сенсационную и такую долгожданную победу записал в топ-8 в свой актив Константин Горчаков (Владивосток). В паре с Алексеем Козловым Константин не был фаворитом, что не помешало Горчакову и в этом заезде, и на этапе в целом показать великолепный результат.

«Не могу сказать, что было что-то особенное. Настрой, тренировки, слаженная работа команды, ну и немного удачи – вот, что помогло победить» — скромно прокомментировал третье место по результату соревнований Константин Горчаков.

Завершали топ-8 Григорий Гусев и Алексей Передерей. Большое количество тренировок между этапами позволяет обоим пилотам прогрессировать и показывать от раза к разу лучший результат. Однако технические трудности не позволили Григорию Гусеву из Находки продемонстрировать максимум своих возможностей.

«Не могу объяснить, что происходит, но мы всё время воюем с машиной, — поделился Григорий Гусев, в ней ломается каждая мелочь. Мои механики недоумевают – такие нехарактерные неполадки! Но я ни в коем случае не намерен сдаваться. Даже пятое место – это не провал, я заработал какие-то очки и впереди ещё три этапа, будем бороться до самого конца!»

ТОП-4

В топ-4 две пары гонщиков выясняли, кто из них более достоен пройти в финал: Максим Седых против Константина Горчакова и Егор Скрипников с Алексеем Передереем. В первой паре исход был предсказуем, что не умаляет достижений Константина Горчакова. А вот Егор Скрипников вполне мог побороться с Алексеем Передереем, но ошибки в пилотировании отправили его в борьбу за третье место, где он проиграл и Константину Горчакову.

В финале за победу боролись сокомандники – Алексей Передерей и Максим Седых. Увы, но из двух ожидаемых заездов зрители увидели только один. В первом заезде на постановке Алексей Передерей, преследовавший Максима Седых, ошибся и допустил контакт с «Сильвией» соперника. Как результат – технические трудности, которые механики Максима Седых не смогли устранить в отведённый регламентом пятиминутный отрезок. Несмотря на это, Максим Седых вновь отпраздновал победу и на этот раз тройную: в квалификации, в личном и командном зачёте.

«Хочу поблагодарить зрителей, которые пришли на соревнования и которые смотрели трансляцию, это очень важно для нас, что вы болеете – рассказал Максим Седых, этап сложился непросто, так получилось, что мы с Алексеем поставились в первом заезде, колёса были полностью вывернуты, а он ударил меня в правое колесо и сломало тягу, а это я почувствовал только в тот момент, когда руль нужно было поворачивать в другую сторону, в момент перекладки. За пять минут успели поменять тягу, но не успели выставить длину тяги, и не уложились в отведённое время. А вообще, я надеялся, что Алексей победит, мы же команда» — заключил Максим Седых.

В командном зачёте первое место у «Великолепной девятки» (Максим Седых, Алексей Передерей), вторые «LIME TIME» (Егор Скрипников, Григорий Гусев), замыкает тройку «Акра Рейсинг» (Константин Авшаров, Константин Распевин).

ДРИФТ-ТАКСИ

Отметим ещё одно новшество соревнований – аттракцион дрифт-такси, который пользовался большим успехом у зрителей. Впервые у болельщиков Хабаровска была возможность на себе почувствовать, что происходит в гоночных автомобилях во время заездов. За рулём двух заряженных автомобилей находились профессиональные гонщики, которые весь день катали всех желающих в режиме парного заезда на специально отведённой трассе.

Далее эстафету соревнований РДС-Восток берёт Благовещенск. Меньше, чем через две недели – 22 июня там состоится третий этап РДС-Восток. За соревнованием можно будет наблюдать в прямом эфире на официальном канале РДС-Восток в YouTube с 10 часов утра. Для тех, кто хочет ещё раз пережить яркие моменты соревнования в Хабаровске, на канале РДС-Восток в YouTube доступна запись трансляции 2 этапа РДС-Восток.