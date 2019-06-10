Пивоваренный завод «Балтика-Хабаровск» приветствовал у себя желающих,чтобы рассказать о производстве популярного во всем мире напитка. Событие состоялось в рамках VIII Всероссийской акции «Открытые пивоварни» (18+).

Для посетителей завода «Балтика-Хабаровск» организаторы подготовили особую тематическую экскурсию. Гости филиала смогли заглянуть «за кулисы» пивоварения, примерить на себя роль режиссеров-пивоваров и познакомиться с «актерами» пивоварения – натуральными ингредиентами.

На каждой точке маршрута посетителей ждали интересные факты о пивоварении. Например, гости узнали, что во многих темных сортах пива используют несколько видов солода: светлый, карамельный и жженый. Участникам предлагалось разгадать, какие ингредиенты используются в тех или иных сортах пива, и выделить их них главные и второстепенные. Кроме того, гости смогли узнать о том, для производства портера «Балтика 6» используется микс из светлого, карамельного и жженого ячменного солода, а знаменитый жатецкий хмель, используемый для производства пива «Zatecky Gus»,выращивают на красных насыщенных железом почвах севера Чехии уже 800 лет.

Правильно отвечая на вопросы и набирая баллы по маршруту, участники «Открытых пивоварен» убедились, что пивоварение — это тоже искусство, а в знаменитые сорта добавляют необычные, на первый взгляд, ингредиенты. Например, Kronenbourg 1664 Blanc отличают бодрящие цитрусовые ноты и запоминающийся фруктовый аромат благодаря цедре апельсина и кориандрав составе.

Познакомившись со всеми этапами приготовления одного из самых популярных напитков в мире и узнав об истории пива, гости отправились в дегустационный зал, где смогли попробовать различные сорта компании «Балтика». Полученные в ходе экскурсии знанияпосетители закрепили во время викторины BEERQuiz, а самые эрудированные и удачливые ушли с пивоварен с подарками.

Елена, участница проекта «Открытые пивоварни»: «Я никогда раньше бы не подумала, что можно связать театр и пивоварение. Как показала экскурсия, это можно сделать познавательно и интересно. Сегодня на «Балтике» разыгралось настоящее театральное действие. Главные и второстепенные герои многих пивных сортов сошлись в составах моих любимых пенныхнапитков».

Игорь, участник проекта «Открытые пивоварни»: «Каждый год я прихожу отмечать День пивовара на «Балтику» и каждый год у организаторов экскурсий получается меня удивить. К примеру, я не знал, что пиву Tuborg в Дании установлен необычный памятник в виде большой пивной бутылки, которая могла бы вместить 7, 5 миллионов литров пива, а первую пивную банку открывали специальным ключом. Обязательно приду в следующем году узнавать еще больше интересного о пивоварении».

Напомним, что всероссийская акция «Открытые пивоварни» традиционно приурочена ко Дню пивовара – главному отраслевому празднику, учрежденному Союзом российских пивоваров в 2003 году, который принято отмечать во вторую субботу июня. Десятки пивоварен по всей стране приглашают совершеннолетних гостей, чтобы показать: пиво в России – это 100% натуральный продукт, который производится на современном оборудовании из сырья высокого качества. Впервые акция «Открытые пивоварни» состоялась в 2012 году.

Те, кто хочет попасть на экскурсию в другой день, могут записаться на сайте и по телефону горячей линии 8-800-333-33-03. Посещение возможно только для лиц старше 18 лет. Подтверждение совершеннолетия документом, удостоверяющим личность, обязательно.

Посмотреть фотографии участников акции и других посетителей можно по официальному хэштегу #visitbaltika.