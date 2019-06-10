По данным Дальневосточного УГМС, по состоянию на 8 июня 2019 года на реках Кур, Тунгуска, Амгунь продолжаются спады уровней воды на 11-25 см/сутки. Тем не менее, высокие уровни воды на этих реках сохранятся до 10-12 июня. Остаются затопленными поймы рек Амур у с. Елабуга, Кур, Тунгуска, Амгунь, Нимелен, Мая.

На р. Амур у г. Хабаровска проходит гребень паводка. Уровень воды составляет 301 см (–3 см за сутки), в течение двух суток ожидается спад уровня воды на 5-10 см. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

В Аяно-Майском районе на реке Мая у с. Нелькан проходит высокий паводок. Пойма реки в районе села затоплена на глубину 0,7 м, 8-10 июня ожидаются уровни 530-550 см (неблагоприятное явление 560см). Имеется вероятность подтопления низких мест в населенных пунктах Нелькан, Джигда.

В настоящий момент на территории региона вода сохраняется в 5 жилых домах и 5 придомовых территориях в селе Пасека, 3 жилых дома и 10 придомовых территориях в посёлке Улика-Национальное Хабаровского района. На реке Кур продолжается спад уровней воды. По состоянию на утро 7 июня, на гидропосте у с. Новокуровка уровни воды были зафиксированы на отметке 676 см (-13 см за сутки), продолжается дальнейший спад и стабилизация обстановки в населенных пунктах.

По состоянию на утро 08.06.2019, уровень воды у села им. Полины Осипенко составил 920 см (-31 см за сутки), прогнозируется дальнейший спад и стабилизация обстановки. На реке Амгунь у с. Удинское сейчас проходит гребень паводка, отмечается колебание уровней воды, на утро отметка составила 663 см (–4 см за сутки). В ближайшие дни ожидается спад уровней воды.

Подтопленные придомовые территории в селе им. Полины Осипенко полностью освободились от воды. В связи со стабилизацией обстановки и предотвращением угрозы подтопления населенных пунктов после выполнения всех превентивных мероприятий оперативная группа Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и специалисты Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России утром 7 июня была выведена из районного центра и направилась в пункт постоянной дислокации в Хабаровск. За время дежурства они совместно с органами местного самоуправления проводили паводковой обстановки, занимались строительством защитных сооружений, укреплением береговой линии, оказывали при необходимости адресную помощь местному населению.

Также на контроле находится обстановка на р. Тунгуска у с. Архангеловка (нежилое). Гребень паводка уже прошел населенный пункт и идет снижение уровней воды. Утром он составил 1031 см (-14 см за сутки).

В целом паводковая обстановка находится на постоянном контроле Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Организовано взаимодействие с Дальневосточным УГМС, органами местного самоуправления, едиными дежурно-диспетчерскими службами, другими ведомствами для оперативного обмена информацией и реагирования на возможные происшествия. Ведется круглосуточный мониторинг уровней рек, данные доводятся до органов управления. Силы и средства МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС находятся в готовности к реагированию.