Авиакомпания «Аврора», входящая в Группу «Аэрофлот», объявляет о введении новой группы тарифовЛайт без включенной нормы бесплатного провоза багажа на большинство среднемагистральныхмаршрутов, выполняемых под кодом SU.

Анализ результатов первого этапа проекта на рейсахавиакомпаний Группы «Аэрофлот»показал устойчивый спрос со стороны пассажиров на безбагажные тарифы, преимуществом которых является более низкая по сравнению с багажными тарифами цена.

В настоящее время пассажиры экономического класса обслуживания авиакомпании «Аврора» могут выбрать между тарифом, включающим в себя провоз одного места багажа (весом не более 23 кг и габаритами по сумме трех измерений не более 158 см) и безбагажным, фактически отказавшись отоплаты не требующейся им услуги — перевозки отсутствующего регистрируемого багажа. Безбагажный тариф — это возможность путешествовать налегке по приемлемой стоимости по всей широкой сети маршрутовГруппы «Аэрофлот».

Узнать подробнее о расписании полётов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Аэрофлота»www.aeroflot.ru, в кассах компании и в агентствах.Получить дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования «Аэрофлота»: +7-(495)-223-5555 (Москва), 8-(800)-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов) или в офисах собственных продаж авиакомпании.