8 июня, на площадке напротив арены «Ерофей» состоялись юбилейные соревнования РДС-Восток.

Для зрителей были выстроены трибуны с сидячими местами и выделена стоячая зона. Дрифт – это достаточно зрелищных вид автоспорта, поэтому сюда приезжали целыми семьями с детьми.

Так же у «Ерофей Арены» прошло громкое автомобильное событие года — фестиваль автозвука и тюнинга ZVUKDV FEST. Еще одним развлечением для пришедших, стал аттракцион дрифт-такси.

За звание сильнейшего боролось гонщики представляющие Владивосток, Артем, Находку, Хабаровск, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский.

Призерами этапа стали:

Максим Седых Алексей Передерея Константин Горчаков

В командном зачете победу одержала «Великолепная девятка».

Следующий этап РДС-Восток пройдет в Благовещенске 22 июня 2019 г.

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