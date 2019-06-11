8 июня, на площадке напротив арены «Ерофей» состоялись юбилейные соревнования РДС-Восток.
Для зрителей были выстроены трибуны с сидячими местами и выделена стоячая зона. Дрифт – это достаточно зрелищных вид автоспорта, поэтому сюда приезжали целыми семьями с детьми.
Так же у «Ерофей Арены» прошло громкое автомобильное событие года — фестиваль автозвука и тюнинга ZVUKDV FEST. Еще одним развлечением для пришедших, стал аттракцион дрифт-такси.
За звание сильнейшего боролось гонщики представляющие Владивосток, Артем, Находку, Хабаровск, Благовещенск и Петропавловск-Камчатский.
Призерами этапа стали:
- Максим Седых
- Алексей Передерея
- Константин Горчаков
В командном зачете победу одержала «Великолепная девятка».
Следующий этап РДС-Восток пройдет в Благовещенске 22 июня 2019 г.
Ссылки по теме:
09.06.2019 Владивостокские гонщики заняли весь подиум на соревнованиях по дрифту в Хабаровске
07.06.2019 Лучшие дрифтеры дальнего востока выступят в Хабаровске уже завтра
04.06.2019 Гонщик и дрифт-таксист: хабаровчане примут участие в соревнованиях РДС-Восток
23.05.2019 Хабаровск примет соревнования РДС-Восток 8 июня
Эта запись была опубликована 11.06.2019в 21:06. В рубриках: Авто.
- Владивостокские гонщики заняли весь подиум на соревнованиях по дрифту в Хабаровске
- Лучшие дрифтеры дальнего востока выступят в Хабаровске уже завтра
- Гонщик и дрифт-таксист: хабаровчане примут участие в соревнованиях РДС-Восток
- Большегрузам временно ограничат движение по нескольким проблемным автодорогам края
- Около тысячи разрешений на проезд большегрузных машин по городским дорогам выдано в Хабаровске