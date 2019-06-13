В рамках III Общероссийского конгресса инженеров губернатор Сергей Фургал в Комсомольске-на-Амуре встретился с молодыми учеными и предпринимателями. Они представили свои технологические проекты, которые планируют реализовать на территории Хабаровского края. Речь идет о новых и действующих бизнес-идеях в области медицины, автоматизации производств, облачных технологиях, проектах развития территорий. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Всего главе региона представили 10 проектов-победителей краевого конкурса молодежных инновационных команд «КУБ». В их числе ООО «Фогстрим» — компания, которая является резидентом «Сколково», разрабатывает программное обеспечение и электронику для цифрового инжиниринга. Эти продукты востребованы у предприятий в сфере производства, логистики, туризма. В ближайших планах — увеличить штат разработчиков и выйти на новые, в том числе азиатские рынки. Для этого планируется открыть центр подготовки новых разработчиков на базе комсомольского бизнес-инкубатора.

Другая компания «Optiaks» занимается разработкой систем для работы с инвестициями на фондовом рынке. Речь идет об искусственном интеллекте на базе мобильного приложения. Программа поможет предпринимателям отказаться от услуг дорогих финансовых консультантов и просчитать риски вложения инвестиций.

Разработчик из Комсомольска-на-Амуре представил идею открытия предприятия по производству систем отопления на солнечных батареях. Устройство работает в условиях минусовых температур и будет востребовано в северных территориях края.

— Я рад приветствовать молодых ученых и предпринимателей. Мы готовы вас полностью поддержать. Речь идет как о юридическом, так и финансовом сопровождении проектов. В вашем распоряжении все механизмы льготного кредитования и наши профильные структуры, которые занимаются поддержкой бизнеса. В первую очередь я говорю о министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, куда молодые ученые могут обращаться напрямую. Мы поставили задачу – к следующему конгрессу открыть 10 новых высокотехнологичных производств в крае, включая малые предприятия. Уверен, ваши бизнес-проекты составят основу новых производств, — сказал Сергей Фургал.

Встреча прошла на площадке краевого бизнес-инкубатора. Эта структура помогает молодым стартаперам реализовать свои проекты. Для этого проводится оценка и экспертиза идей с привлечением отраслевых экспертов. На базе бизнес-инкубатора также организуют образовательные семинары и тренинги.

Напомним, что конкурс молодежных инновационных команд «КУБ» учрежден Правительством края в 2014 году. Его цель – популяризация и стимулирование инженерно-технической деятельности среди молодежи. В соревнованиях на лучший инновационный проект могут принять участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Участники конкурса разрабатывают и предлагают технические решения реальных задач производственных и IT-компаний, получают развернутую экспертную и менторскую поддержку, возможность презентовать свой проект потенциальным партнерам, инвесторам и потребителям.

Так, несколько инновационных проектов были внедрены на предприятиях края. В частности, разработан и воплощен программно-аппаратный комплекс для измерения крутящего момента винтовых свай при их монтаже на ООО «Строительный Альянс». Также получил применение программно-аппаратный комплекс для управления установкой с ЧПУ лазерного раскроя металлопроката и тканей из стекло-, углеволокна со сменными источниками лазерного излучения.