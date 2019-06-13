В хабаровской школе №23 прошла торжественная линейка, приуроченная к награждению ученика третьего класса Бахтиёра Усмонова. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. Юный хабаровчанин совершил по-настоящему гражданский поступок — спас жизнь своему сверстнику. Его друг первоклассник Вячеслав провалился в незакрытый коллектор, наполненный кипятком. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Эту история, которая еще далека от своего завершения, случилась 27 мая в переулке Дежнева. У ребят накануне завершился учебный год, и они играли на улице. Случайно Слава наступил на доску, которая чуть прекрывала черный провал колодца. Незадолго на коммунальных сетях в районе случился порыв, и коллектор заполнила горячая вода. Не рассчитанная на вес ребенка доска треснула, и в долю секунды мальчик оказался по грудь в кипятке. Уже падая, Вячеслав каким-то чудом сумел зацепиться за бетонный край колодца.

Бахтиёр подбежал к пострадавшему другу, силой вытянул его на землю и бросился звать взрослых. На крик сбежались соседи, они и вызвали скорую помощь. Мальчика экстренно госпитализировали. Сейчас врачи дают умеренно-оптимистичные прогнозы. Ожоги серьезные, но Слава медленно поправляется и мечтает, как в сентябре пойдет во второй класс. А родители не устают благодарить Бахтиёра за спасенную жизнь сына.

Уже год как Бахтиёр носит форму кадета и в будущем мечтает стать офицером. На торжественной линейке начальник УМВД России по г. Хабаровску полковник полиции Александр Прохорец вручил юному хабаровчанину благодарственное письмо и памятный подарок, а также пригласил его лет через 12-15 в ряды хабаровской полиции.