Вопросы инвестиционного сотрудничества на Дальнем Востоке и подготовка к Восточному экономическому форуму стали предметом встречи Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ.

Юрий Трутнев отметил важность развития двустороннего экономического сотрудничества. «Интерес Республики Корея к сотрудничеству на Дальнем Востоке России растет. В нашей работе есть целый ряд совместных перспективных инвестиционных проектов. Это модернизация портовой инфраструктуры, производство экологически чистой продукции, создание медицинских центров. Все эти и другие проекты мы будем поддерживать, предоставлять налоговые льготы, помогать с инфраструктурой. Правительство РФ, институты развития, созданные при Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, будут сопровождать каждый инвестиционный проект с участием корейского капитала», — подчеркнул он.

По мнению Ли Сок Пэ, положительную роль в активизации сотрудничества на Дальнем Востоке играют преференциальные режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток. В них с участием корейского капитала реализуется 6 проектов стоимостью 50 млн долларов. Это проекты по строительству комплексов переработки рыбной продукции, возведение гостиниц, запуск производств бытовой химии и другие.

В ходе встречи Юрий Трутнев пригласил корейских официальных лиц и представителей бизнес-сообщества посетить пятый, юбилейный Восточный экономический форум. «В прошлом году делегация Республики Корея на IV Восточном экономическом форуме включала в себя более 330 представителей бизнеса. Полагаю, что в этом году участие Республики Корея будет не менее представительным», — пояснил он.

Справочно:

По данным Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы, объем внешней торговли ДФО с Республикой Корея в период с января по март 2019 года составил 2,3 млрд долларов США (251,7% к аналогичному периоду 2018 г.), в том числе экспорт – 2,2 млрд долларов США (272,6%), импорт – 0,1 млрд долларов США (106,5%). Активное сальдо торгового баланса сложилось в размере 2,1 млрд долларов США. Доля ДФО в общем товарообороте между Россией и Республикой Кореей за первый квартал 2019 г. составила 37%.