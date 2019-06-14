К депутату Госдумы Борису Гладких обратились пчеловоды Литовского и Санболинского сельских поселений с просьбой ввести на территории района мораторий на вырубку лип. Обращение поступило во время рабочей поездки депутата по Амурскому муниципальному району. Речь шла о возможном запрете на отдельных участках лесов рубки дальневосточных видов лип — Таке, амурской и маньчжурской, которые имеют первоочередное значение для отрасли пчеловодства. Подобные меры помогли бы спасти ценный медонос от массового уничтожения, в том числе вокруг постоянных пасек и позволили бы дальше развиваться в нашем крае таежному пчеловодству.

Парламентарий направил соответствующее обращение Губернатору Хабаровского края. В ответе Управление лесами Правительства Хабаровского края сообщило, что прямых способов запрета рубки липы действующим законодательством на сегодня не предусмотрено. И предложило при поддержке краевых депутатов на законодательном уровне проработать вопрос о передаче полномочий субъектам РФ по определению районов развитого пчеловодства, где вырубка липы будет запрещена.

«Между тем, в настоящее время существует положительная практика. В 2018 году в Приморском крае запретили проводить сплошную рубку на участках произрастания липы в 11 лесничествах общей площадью 48 тыс. га. В регионе были выделены особо защитные «медоносные участки леса» в соответствии с предоставленными Департаментом лесного хозяйства Приморского края материалами на основании приказа Рослесхоза. Для сохранения липы на территории Хабаровского края путем проектирования соответствующих особо защитных участков лесов, важно чтобы наше министерство природных ресурсов также по возможности проработало вопрос с Рослесхозом», — отметил Борис Гладких.

Парламентарий подчеркнул, что сохранение главного «медоносного» дерева от массовой вырубки – самый острый вопрос для пасечников не только Амурского, но и других районов края. Для представителей данного лесного бизнеса зависит их дальнейшее развитие, значит и развитие самого региона.