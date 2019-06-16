Наверно, интересно открывать новое или узнавать новое в том, что давно известно. Художник делает это в каждой своей картине. А еще художник открывает свой мир другим, поэтому мы не устаем удивляться, разглядывая знакомый всему миру собор или деревенский домик, прекрасные фрукты или экзотические цветы.

Выставка «С миру по нитке» – это результат путешествий и творческого проникновения в чудеса, собранные «по нитке» со всего мира. Автор работ – Елена Пушкина, подполковник полиции, художник, поэт, педагог, человек с удивительным чувством красоты, цвета и праздника.

В «мандариновом» зале, созданном в рамках проекта «Арт-галерея на старинной лестнице», картины Елены смотрятся особенно ярко и тепло. Байкал, Черное и Балтийское моря, Париж, Куба, Вьетнам не просто узнаются нами, но и открывают много нового и удивительного. Виноград сияет вечерним солнцем, банан поет тропическую песнь, вино грозно багровеет сквозь стекло.

Наши посетители уже отметили для себя любимые картины, с удовольствием фотографируют их и о себе не забывают. Они пытаются сложить в одну мелодию – свои эмоции, краски мира и романтичное настроение, и им это удается!

Приходите и вы! Просто зайдите в здание научной библиотеки со стороны улицы Тургенева (помещение мультимедийного центра) – вход свободный, выставка работает до середины июля. Лето, яркое настроение и музыка эмоций будут вашими!