На днях, после окончания школьного учебного года, где мне пришлось вести такие предметы, как история и обществознание (5 класс), технология (5 — 8 классы), а ещё экономику и право в 11 классе, прочитал интересную книгу немецкого еврея в изгнании. И пришёл к выводу, что в нашей современной России не так уж и плохо. Да, книга была написана в 1947 году, в Америке, компьютеров тогда не было, жили без мобильной связи. Так вот, оказывается, что в современной России государственная собственность сохранилась! Все помним ваучеры, да, это был обман народа, но только для того, чтобы сохранить государственную собственность на всё. Потому Чубайс и в почёте, он своё дело сделал. Сегодня в России нет, как в Молдавии и на Украине богатых собственников, олигархов. В нашей России собственники есть назначенные, типа Миллер, Дюков, Сечин, Ротенберг и другие, потому нам санкции и не страшны, за задницу некого брать, все бумажные.

А ещё, нашим государством управляют не богатые семейные кланы, как в США, а назначенные хорошо обученные менеджеры, среди которых мы видим: Путин, Медведев, Шувалов, Матвиенко и другие, все в основном из питерской бочки. И это хорошо! Назначенные и хорошо обученные менеджеры! Об этом умалчивают, но я напомню, что в 1994 году подполковник запаса Владимир Путин пришёл устраиваться водителем по объявлению, где в питерскую администрацию требовались водители, имеющие хорошие познания в германских автомобилях. И целый месяц офицер запаса возил помощника губернатора Питера, коим был Виталий Леонтьевич Мутко. Да, разглядел, обучили, и дело пошло, уже четверть века идёт нормально. Так что прочитайте книгу, и, многое поймёте. Всё уже давно написано для нас, надо уметь разглядеть и применить в практической жизни.

Всё шито белыми нитками! А сколько народу повелось на эту постановку с прекрасно поставленной государственной режиссурой! Да, я про этот нашумевший случай с журналистом, как там, кажется фамилия у него Голунов. Всё на Го, хорошо что не Голубков, но почти Борис Годунов. Борис от слова борись. Начнём с того, что с тех пор, как нашим государством стали управлять хорошо обученные менеджеры без какого-либо права на собственность, которые выполняют задачи по сохранению государственной собственности, то вполне реально, что в стране и была создана для этих целей и государственная управляемая оппозиция. Ярким представителем, Штирлицем нашего времени, был ныне покойный Борис Ефимович Немцов. Прекрасно сыграл роль Ивана Сусанина, и, увёл с Болотной в болото протестный народ, вместе с тремя миллиардами долларов, полученные в американском посольстве, кои он народу не раздал, а сдал в государственную казну. Потому народ и разошёлся по домам. За что и был показательно убит на мосту, недалеко от Кремля.

Через небольшой отрезок времени американцы отыгрались на Украине, там не додумались до создания управляемой оппозиции, потому что олигархи. Сегодня американцы не особо верят Навальному, Медузе, Эхо Москвы и так далее, денег дают мало, не верят в их искренность, и по данным разведки считают их последователями Немцова, управляемой оппозицией. Опять кинут! Но не знаю по каким причинам, в нашем государстве придумали журналистское расследование! Противостояние журналиста и чиновников столичной власти. Только вот ритуальный бизнес и власть, будь-то государственная, региональная, местная здесь никак не при делах. Там другие законы, о них не будем. Про наркотики, так это полная ерунда. Если американцы ради забрать и разделить, отжима нефтяных скважин Ирака жертвуют небоскрёбами, то почему бы России не пожертвовать карьерой генералов МВД ради достижения своих целей?

Вот на днях в заливе американцы грохнули три танкера с нефтью, один из них японский, а обвинили Иран. Цель оправдывает средства. И сегодня семейный клан Бушей качает нефть из Ирака, а семейство Клинтон из Ливии. И все за Голунова! Против столичной региональной власти! А где же вы все были, когда в противостояние с этими чинушами города Москвы в схватку вступил Толя Сердюков? Все просто. На территории Москвы было много земель от бывших воинских частей оборонного ведомства. И приходилось платить большие деньги в Московское правительство, арендная плата называется. И в один миг все земли были дешево распроданы! И нет арендной платы. Кормушка исчезла! Помните, как журналисты травили Толю Сердюкова, да и прицепом Катю Васильеву, дело до суда довели. За что? За то, что было предотвращено воровство государственных народных бюджетных денег! Сегодня офицеры получают хорошую зарплату, у меня военная пенсия 57000 рублей. Человек настроил правильно финансовую систему. Ему за это офицерское спасибо! Вот для решения таких же финансовых проблем недавно и поставили Анатолия Сердюкова во главе Объединённой авиационной корпорации. На очереди Роскосмос. Воруют государственную собственность, однако. Так Вы за кого и за что? Спасибо.

16 июня 2019 года.

Сергей Роща