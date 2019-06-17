С начала летнего сезона сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам в Хабаровском крае разрешены к эксплуатации три места массового отдыха людей у воды. Два из них расположены в Хабаровске – это на территории базы отдыха «Белый парус» в селе Мичуринское и в парке «Северном», третье — в Силинском парке в Комсомольске-на-Амуре.

Кроме этого в подразделениях ГИМС на сегодняшний день имеется ещё 6 заявок от собственников зон отдыха вблизи водоёмов, которые планируется организовать для жителей региона. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«Это не окончательное число, ведь лето только началось, — отмечает главный государственный инспектор по маломерным судам Хабаровского края Равиль Латыпов. — В ходе освидетельствования инспекторы ГИМС проверяют именно соблюдение мер безопасности на предъявляемом объекте, то есть наличие спасателей и их подготовку, умение оказывать первую помощь пострадавшему, состояние дна, его уклон и отсутствие опасных мест. Однако в последнее время мы чаще можем говорить именно о местах отдыха у воды, а не местах купания. Ведь состояние качества воды и оценку её опасности для человека дают специалисты Роспотребнадзора. Поэтому заходить в воду или нет, решают сами люди исходя из рекомендации санитарных врачей. При этом необходимо обязательно обращать внимание на знаки и информационные щиты, установленные вблизи водоёмов. Ведь многие базы отдыха с беседками, игровыми площадками, расположенные у рек и озёр, не являются местами отдыха у воды, и купаться там строго запрещено. Например, база отдыха «Дельфин» или центральная набережная в Хабаровске».

Поэтому сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю обращаются ко всем жителям края с убедительной просьбой соблюдать требования безопасности на водных объектах и помнить об основных правилах безопасности на воде:

— купаться и загорать следует только на оборудованных зонах отдыха и пляжах;

— не оставляйте детей у воды без присмотра;

— если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше пояса;

— находиться в воде не более 15-20 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги;

— после купания необходимо насухо вытереть лицо и тело;

— нельзя нырять с мостов, пристаней, даже в тех местах, где ныряли прошлым летом, так как за год мог понизиться уровень воды или было что-то брошено в воду;

— прыгать с берега в незнакомых местах категорически запрещается;

— нельзя заплывать за буйки, так как они ограничивают акваторию с проверенным дном – там нет водоворотов;

— если вы оказались в водовороте, не теряйтесь, наберите больше воздуха в легкие и погрузитесь на глубину, сделав сильный рывок в сторону, всплывите на поверхность воды;

— нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил, чтобы вернуться к берегу;

— если вы почувствовали усталость, не стремитесь как можно быстрее доплыть до берега, «отдохните» на воде, лежа на спине или спокойно расправив руки и ноги;

— опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, пугать, сталкивать в воду и заводить на глубину не умеющих плавать;

— если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться бороться с ним, надо плыть вниз по течению под углом, приближаясь к берегу.