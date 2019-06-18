Глава Хабаровского района Александр Яц встретился с фермером из Мичуринского сельского поселения Ириной Голубевой. На ферме он посмотрел помещения для содержания коз и птицы и поинтересовался дальнейшими планами хозяйства.

Крестьянско-фермерское хозяйство Голубевой относительно молодое — оно создано менее 2 лет назад. Но уже уверенно заявило о себе, выиграв весной текущего года грант в размере 18,8 миллиона рублей на развитие козоводческой фермы молочного направления на 400 голов дойного стада. Поголовье стада на начало 2 квартала 2019 года составило 75 коз, к концу года в хозяйстве планируется увеличить количество коз до 150. Ожидается, что это будет первая на Дальнем Востоке товарная козоводческая ферма с общей численностью поголовья около 800 голов. В ближайших планах на этот год — возведение большого помещения для содержания стада.

Кроме того, крестьянско-фермерское хозяйство занимается и птицеводством. Сейчас на ферме выращивают кур 7 редких и элитных пород мясного и яичного направления, а также индеек, перепелок, уток и гусей. По словам Ирины Голубевой, скоро в хозяйстве появятся и страусы. Осенью планируется начать поставки мяса птицы на предприятия общественного питания.