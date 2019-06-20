23 июня в воскресенье с 9:00 до 14:00 ч. на стадионе имени пройдет Международный День Йоги.В Хабаровске фестиваль йоги состоится уже в 4-й раз подряд. В этом году он пройдет при поддержке министерства спорта и физической культуры Правительства Хабаровского края.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в адрес ООН обратился с предложением 21 июня отмечать Международный день йоги, так как это самый длинный день в году (день летнего солнцестояния). Праздник был установлен 21 июня Генеральной Ассамблеей ООН в 2014-м году и отмечается ежегодно.

Мероприятие будет организовано согласно Общему протоколу йоги, разработанному консульством Индии для всех стран. На главной сценестадиона имени Ленина, расположенной возле колеса обозрения, будут работать лучшие инструктора йоги г. Хабаровска. Они продемонстрируют основные асаны (позы) и их оздоровительный эффект, дыхательные техники, очистительные техники, методики расслабления и настроя на день.

В программе мероприятия запланированы выступление коллективов: «Мама йога», «Детская йога», «Акро йога».

В рамках фестиваля на открытом воздухе пройдут мини-семинары по фундаментальным основам йоги, режиму дня, методикам расслабления и снятия стресса. В зоне лектория также расскажут о восстановлении физического здоровья и познакомят с основными методами йоги.

На стадионе им. Ленина будет работать детская игровая зона, где малыши смогут заняться йога, творчеством и подвижными играми на свежем воздухе.

По словам организаторов, к фестивалю уже готовы присоединиться более 300 любителей Йоги. Участниками спортивного фестиваля смогут стать все желающие. Для этого необходимо принести с собой коврик и не забыть хорошее настроение.