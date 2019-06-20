Для укрепления межвузовского взаимодействия между Россией и Индией в течение месяца будет создана совместная российско-индийская рабочая группа, в которую войдут университеты Дальнего Востока и Арктики. Такое предложение было озвучено на круглом столе по вопросам российско-индийского сотрудничества в сфере образования в Нью-Дели, прошедшем под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«России и Индии нужны совместные образовательные программы, которые позволят лучше узнать и понять друг друга. Предлагаю сконцентрировать наши усилия на дальневосточных и арктических территориях. В ближайшее время мы соберем всех ректоров университетов Арктики и Дальнего Востока. Они выберут состав рабочей группы, о чем мы проинформируем наших партнеров. Будет назначено контактное лицо из членов рабочей группы, ответственное за взаимодействие с индийскими вузами. В течение месяца рабочая группа определит, где сотрудничество в сфере образования и науки может быть наиболее эффективным, утвердит направления взаимодействия и формы», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Индийская сторона предложила рассмотреть возможность формирования рабочей группы на межправительственном уровне с подключением к этой работе ректоров российских и индийских университетов. По итогам обсуждения Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) проработать данный вопрос.

Рассматривались аспекты совместного финансирования программ обмена студентов с привлечением к программе ДВФУ. «Правительство РФ готово принять участие в финансировании данных программ. Индию и Россию традиционно связывают дружественные отношения, но пока в сфере образования мы сотрудничаем не так интенсивно, как можем. Уверен в том, что, если мы объединим усилия, создадим механизмы обмена методиками обучения, вместе работая по наиболее перспективным направлениям в научных исследованиях, то добьемся значительных результатов», — отметил Юрий Трутнев.

По его мнению, ДВФУ может стать ключевой площадкой для взаимодействия с индийскими вузами. Университет входит в ТОП-100 по рейтингу мировых университетов системы QS BRICS, а также в тройку лидеров среди российских вузов по медицине и соответствующей научной деятельности. Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача создать на площадке ДВФУ крупный научно-образовательный центр мирового уровня. На острове Русский строится технопарк, крупные высокотехнологичные компании России – Ростатом, Роснефть, Газпром, Вертолеты России, Роскосмос, Русгидро создают инжиниринговые центры, вместе с Курчатовским институтом будет построена установка «мегасайнс», создан центр цифрового развития.

Сейчас в ДВФУ учатся более 23 тыс. российских и иностранных студентов по 200 образовательным программам. Обучение по направлениям медицины, кораблестроения, в центре русского языка и культуры проходят 204 студентов из Индии. Индийских ректоров и студентов пригласили принять участие в летних и зимних научных школах вуза. Ректор ДВФУ Никита Анисимов предложил открыть представительства индийских вузов на Дальнем Востоке и офисы российского университета в Индии. В свою очередь проректор университета Чоудхари Ранбир Сингха г-н Р.Б. Соланки выступил с инициативой открытия в ДВФУ кафедры по изучению йоги.

Отдельно обсуждался вопрос подготовки к пятому юбилейному Восточному экономическому форуму. Ожидается, что главным гостем Форума в этом году станет премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди. Юрий Трутнев пригласил участников круглого стола посетить ВЭФ-2019. «Традиционно на полях Форума для студентов ДВФУ организуются лекции участников ВЭФа – ученых, исследователей, руководителей крупных компаний. Полагаю, что в этом году мы сможем организовать такой цикл лекций», — сказал он. Вице-премьер предложил индийским университетам принять участие в разработке программы ВЭФа, в том числе вместе с российскими вузами проработать вопрос включения в программу встречи Президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендра Моди образовательного блока и выходом на подписание программы сотрудничества в этой сфере. «Задача такая — к пятому Восточному экономическому форуму представить главам наших государтсв предложения в области образовательных проектов Индии и России», — подчеркнул он.

Обсуждалась идея ДВФУ по организации семестра БРИКС в следующем году. Российский вуз намерен пригласить 25 студентов из каждой страны БРИКС, в том числе из Индии, на обучение в течение одного семестра в ДВФУ. Инициатива была поддержана индийской стороной.

Представители индийских вузов выступили с инициативой подготовить и провести российско-индийскую конференцию по вопросам образования. «Индия намерена расширять число совместных исследовательских проектов с российскими университетами. Мы считаем, что совместные личные встречи профессорско-преподавательского состава будут очень полезны для развития будущих совместных проектов», — пояснил заместитель руководителя департамента высшего образования Министерства развития людских ресурсов Индии Саравана Кумар. Он также предложил развивать систему обмена профессорско-преподавательским составом вузам двух стран.

Участниками круглого стола стали представители девяти вузов: университета имени Джавахарлала Неру, университета Чоудхари Ранбир Сингха, Национального открытого университета имени Индиры Ганди, Индийского технологического института, Делийского университета, университета Амити, университета Шарда, Университета Лавли Профешнл, Американского университета Линкольна.

В тот же день Юрий Трутнев провел рабочие встречи с министром иностранных дел Республики Индии Cубраманиамом Джайшанкаром, советником премьер-министра Республики Индии по национальной безопасности Аджитом Кумаром Довалом и его заместителем (бывшим чрезвычайным полномочным послом Республики Индия в РФ в 2016 – 2018 гг.) Панкаджем Сараном, министром нефти, природного газа и стали Дхармендрой Прадханом.

Вице-премьер рассказал об итогах прошедшей накануне выездной сессии Восточного экономического форума в Мумбаи, а также о рабочих встречах с представителями индийского бизнеса в рамках прошедшего Дня индийского инвестора. «Мы видим значительные перспективы по запуску проектов с участием индийского капитала на Дальнем Востоке России. Надеемся, что к самому Форуму 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке мы уже выйдем с новыми инвестиционными проектами наших индийских коллег», — считает он. В настоящее время прорабатывается подписание на ВЭФ-2019 Программы российско-индийского сотрудничества на Дальнем Востоке России. Проект документа был передан индийской стороне для детального изучения.