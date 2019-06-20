Представители Управления ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе приняли участие в образовательной программе института третьего возраста, где пенсионеры постигают азы компьютерной грамотности. Ученики «серебряного возраста» хотят общаться в социальных сетях и получать государственные услуги, не выходя из дома, в электронном виде через интернет. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе УПФР в г.Хабаровске и Хабаровском районе.

Специалисты ПФР рассказали пенсионерам об электронных сервисах и электронных услугах Пенсионного фонда, продемонстрировали в деталях, как зарегистрироваться на портале госуслуг, чтобы войти в личный кабинет гражданина на сайте ПФР, как установить мобильное приложение ПФР. Эти электронные сервисы открывают возможности оперативного получения информации о размере назначенной пенсии, социальных выплатах, дистанционной подачи заявлений. Например, пенсионер может, не выходя из дома, изменить способ доставки пенсии, заказать документы, записаться на прием к специалисту ПФР, направить ему обращение и многое другое. А чтобы участники обучения могли полностью влиться в ряды пользователей электронными государственными услугами, специалисты ПФР пригласили их в клиентскую службу, чтобы подтвердить учетную запись в ЕСИА (единой системе идентификации и аутентификации).

Кроме того, специалисты ПФР рассказали о новом способе дистанционного подтверждения учетной записи. Клиенты банков «Сбербанк», «Тинькофф» или «Почта Банк» могут создать учетную запись госуслуг онлайн в интернет-банках Сбербанк Онлайн веб-версии и Тинькофф, а также интернет- и мобильном банке «Почта Банк Онлайн». После проверки данных пользователь сразу получает подтвержденную учетную запись без необходимости очного посещения отделения банка или Центра обслуживания.

«Очень нужная и, главное, полезная информация, — отметила одна из участниц курсов. – Теперь прямо из дома я могу увидеть размер пенсии с учетом индексации. Сколько буду получать, когда уволюсь и стану неработающим пенсионером. Или, если понадобится изменить получение пенсии с почты на банк или обратно, тоже воспользуюсь личным кабинетом. Так что мне занятия пошли на пользу».

По окончании курсов слушателям будут вручены сертификаты о прохождении обучения, после чего новые группы заполнят другие пенсионеры, желающие освоить компьютерную грамотность. Записаться на бесплатные курсы можно по тел. 469-000, 469-121, 46-01-46.