На стадионе им. Ленина началась реконструкция 4 этапа. Под строительные работы будет задействована достаточно большая территория: от центральных ворот с ул. Советской до открытого плавательного бассейна. После запланированной масштабной реконструкции заметно преобразится яхт-клуб и береговая линия реки Амур.

В течение двух лет предстоит выполнить большой объем работ. Перед КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края», в ведомстве которого находится стадион им. Ленина, стоит задача сохранить деревья, которые стали визитной карточкой спортивного парка.

На территории, задействованной под реконструкцию, ещё в октябре 2016 года были высажены 38 голубых елей, привезённые из Московской области. Все эти годы работники Зелёного хозяйства стадиона им. Ленина пристально следили за деревьями, проводили все работы по приживаемости и адаптации голубых красавиц. И ели с благодарностью откликнулись на уход: в этом году они все дали полноценный прирост.

— По всем канонам агротехники пересадка хвойных культур, тем более таких размеров, в это время нежелательна, — отметила ландшафтный дизайнер КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края» Елена Корчевская. — Но крупногабаритная техника, которая задействована в сложном технологическом процессе реконструкции, ювелирно работать не сможет. Деревья были под угрозой. Мы не стали рисковать и приняли решение — бороться за жизнь елей, то есть пересаживать в другие места парковой зоны стадиона.

В свете сложившейся чрезвычайной ситуации по спасению деревьев администрация КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края» обратилась в адрес ГО МЧС Хабаровского края. В рамках спасательной операции была выделена специализированная техника — устройство для выкопки и перевозки крупномерных деревьев «Крона 1.2».

— Мы очень признательны и благодарны ГО МЧС Хабаровского края, которые пошли навстречу и оперативно помогли решить вопрос предоставления техники, — подчеркнула Елена Корчевская. — Посадочные ямы делаются по тем размерам, которые необходимы взрослым елям. В них добавляется плодородный грунт, сразу же идёт тщательная поливка и добавляется препарат, способствующий менее безболезненной адаптации и приживаемости. Мы очень будем стараться и обязательно сохраним зеленое достояние стадиона им.Ленина

Начальник отдела организации мероприятий и реализации социальных программ КГАУ «Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края» Коробчук Ю.А.