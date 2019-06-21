Незаконный вывоз почти двух миллионов рублей предотвратили таможенники в аэропорту Хабаровска. Россиянка везла наличные деньги в Китай, не задекларировав их. Теперь она стала фигуранткой уголовного дела.

Сверток с банкнотами: 25 800 долларов США и 305 000 рублей обнаружили таможенники в ручной клади российской туристки во время оформления авиарейса Хабаровск – Харбин. Законом разрешено перемещать без декларации сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США. Общая сумма перемещаемых туристкой денег более чем в 3 раза превысила допустимую без декларирования норму.

По словам россиянки, о необходимости декларировать наличные деньги она знала, но не хотела тратить время и надеялась, что ей удастся провезти их незаметно.

Деньги, ставшие предметом преступления, изъяты и будут находиться в Хабаровской таможне до решения суда.

За незаконное перемещение наличных денег в крупном размере в отношении россиянки таможенники возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ. Теперь ей грозит штраф от 3-кратной до 10-кратной суммы незаконно перемещенных денег, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет.

Как рассказал дознаватель по особо важным делам Хабаровской таможни Сергей Суриков, в 2019 году Хабаровской таможней предотвращен незаконный вывоз наличных денежных средств на общую сумму более 3,5 миллиона рублей. В 2018 году эта сумма составила 900 тысяч рублей.

Справка:

Наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, единовременно перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза, необходимо письменно (или в электронной форме) задекларировать, если их общая сумма в эквиваленте превышает 10 тысяч долларов США (пункт 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза).

Незаконное перемещение наличных денежных средств признается совершенным в крупном размере, если общая сумма перемещаемых наличных денег в эквиваленте превышает 30 тысяч долларов США (примечание 1 к статье 200.1 УК РФ).

Хабаровская таможня напоминает туристам, что заполнить пассажирскую таможенную декларацию можно, не выходя из дома, с помощью сети Интернет. Для этого нужно зайти на сайт ФТС России и пройти несложную регистрацию в разделе «Личный кабинет участника ВЭД». В разделе «Все сервисы» нужно выбрать вкладку «Пассажирская декларация» и заполнить все необходимые сведения.