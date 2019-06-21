Комплексное мобилизационное учение под руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-лейтенанта Геннадия Жидко впервые проводится на Дальнем Востоке.
Совместно с воинскими частями и военными комиссариатами ВВО в нем принимают участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления Амурской и Еврейской автономной областей.
В ходе учений будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск военного округа с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями при выполнении задач проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории субъектов РФ.
Помимо этого, отрабатываются вопросы взаимодействия с другими силовыми структурами, в том числе МЧС, МВД, Росгвардии.
Всего в учении принимают участие более 5 тысяч военнослужащих и около 2 тысяч гражданских специалистов.
Эта запись была опубликована 21.06.2019в 15:46. В рубриках: Армия.
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