Комплексное мобилизационное учение под руководством командующего войсками Восточного военного округа Героя России генерал-лейтенанта Геннадия Жидко впервые проводится на Дальнем Востоке.

Совместно с воинскими частями и военными комиссариатами ВВО в нем принимают участие представители органов исполнительной власти и местного самоуправления Амурской и Еврейской автономной областей.

В ходе учений будут отработаны вопросы взаимодействия органов военного управления и войск военного округа с органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями при выполнении задач проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории субъектов РФ.

Помимо этого, отрабатываются вопросы взаимодействия с другими силовыми структурами, в том числе МЧС, МВД, Росгвардии.

Всего в учении принимают участие более 5 тысяч военнослужащих и около 2 тысяч гражданских специалистов.