Исследователи, проводящие в бассейне Амура учет численности дальневосточного аиста, отмечают в этом году небывалое количество новых гнезд и плотность их заселения редкими пернатыми.

В российской части ареала дальневосточного аиста в самом разгаре работы по учету этой редкой птицы. Учетчики из Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского краев при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) с помощью автомобилей, квадроциклов, вездеходов, лодок, беспилотных летательных аппаратов и собственных ног обследуют ранее известные гнезда аиста и ищут новые — не обнаруженные ранее или вновь построенные птицами.

Уже проведены учеты в большинстве традиционных «аистиных» районов в Амурской области. Причем, промежуточные результаты демонстрируют достаточно серьезный рост количества гнездящихся пар в сравнении с прошлым годом.

«В этом году мы наблюдаем аистов в тех локациях, где раньше птиц не встречали – рассказывает кандидат биологических наук Антон Сасин, координатор программы по сохранению дальневосточного аиста АООЭО «АмурСоЭС». —Впервые отмечены гнезда в Свободненском районе —на правом берегу Зеи, крупные гнездящиеся группировки учтены в долине реки Ивановка, продолжается распространение аиста по линии ЛЭП-500 в Серышевском и Белогорском районе, где, благодаря усилиям Амурского ПМЭС ФСК ЕЭС, были созданы условия для безопасного гнездования охраняемых птиц на опорах ЛЭП. В целом, на данный момент можно говорить о прибавлении не менее 40 новых гнездящихся пар птицы в сравнении с прошлым годом. При этом мы ещё не обследовали самые «аистиные» места – долину Амура, где находятся ключевые для сохранения аистов в регионе заказники «Амурский» и «Муравьевский». Достаточно велик и средний размер выводков: мы наблюдаем в большинстве гнезд от 3 до 5 птенцов. То есть, уже сейчас можно уверенно утверждать, что популяция аиста на Зейско-Буреинской равнине демонстрирует в этом году очень существенный рост».

А в Хабаровском крае специалисты «Заповедного Приамурья» во время учета дальневосточного аиста в природном парке «Шереметьевский», который был создан в 2016 году в Вяземском районе при поддержке WWF России, поразились количеству гнезд на этой сравнительно небольшой по площади ООПТ. Вот уж действительно— мал золотник, да дорог!

«Я много лет изучаю дальневосточного аиста, но такого никогда не видела: в зоне видимости максимальное количество гнезд аиста — 12! — восхищается начальник научного отдела «Заповедного Приамурья», кандидат биологических наукРимма Андронова. —Дубовыйлеспросвечиваетсянасквозь, из—заежегодныхсельскохозяйственныхпаловсовершеннонетподроста или кустарника, и на высоте до 8 метров расположены аистиные строения разных размеров. Исследования гнезд показали, что в каждом находятся от 2 до 4 птенцов, безусловно, может возникнуть проблема с кормом для них —территория просто не справится с таким «аистиным» прессом. Как бы то ни было, необходимо целенаправленное исследование территории. Но главное —необходимо решить проблему с охраной территории от лесных пожаров».

Уже закончена работа по учету гнездящихся пар в Еврейской автономной области. Всего на территории автономии, за исключением территорий федеральных ООПТ, учтено 115 действующих гнездовий дальневосточного аиста, из них 85 гнезд на деревьях и 30 гнезд — на опорах ЛЭП. В гнездах отмечено по 2-3 птенца. За время проведения мониторинговых мероприятий обнаружено 8 новых гнезд. Учетные работы в ЕАО проводили специалисты общественной организации «Багульник», добровольцы из районов автономии, госинспектора Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ ЕАО. Информацию о наличии и состоянии гнездовий и их заселенности сообщали и инструкторыдесантно-пожарной команды Биробиджанской авиабазы во время выездов на тушение лесных пожаров. Помощь в инвентаризации гнезд урочища «Джаварга», одно из труднодоступных мест с большой концентрацией аистиных гнезд, оказал филиал АО «ДРСК» Электрические сети ЕАО», выделив высокопроходимую технику.

«Во время проведения учетов исследуется текущее состояние гнезда, заселенность его птицами, количество птенцов или яиц в каждом гнезде. Полученные данные необходимы специалистам для планирования мер, направленных на дальнейшее увеличение численности популяции редкой птицы – создания новых ООПТ, установки искусственных гнездовых опор, работы с сетевыми энергетическими компаниями по обеспечению безопасного гнездования аистов на опорах ЛЭП, противопожарной обработки гнездовых опор», — отмечает кандидат биологических наук Анна Сердюк (Барма), старший координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России.

Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В отличие от европейского аиста, его дальневосточный собрат избегает человека, устраивает гнезда вдали от людей в глухих местах, на окраинах рощ или отдельно стоящих деревьях рядом с озерами, речками, среди обширных болот. С 1998 года количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе выросло в 1,85 раза.