В Международный год лосося-2019 во Владивостоке при поддержке WWF России увидело свет уникальное издание «Рыбы Амура». По инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) в Амурском экорегионе подобный атлас-определитель уже выпущен в Монголии и готовится к изданию в Китае.

Амурский экорегион занимает 2,4 млн км² в пределах России, Китая и Монголии и имеет глобальное значение для сохранения биоразнообразия планеты. Трансграничный Амур входит в десятку крупнейших рек мира. Истоки реки находятся на северо-востоке Монголии, в нагорье Хэнтей, где берет начало р. Онон, которая, сливаясь с р. Ингода, образует р. Шилка. Собственно Амур образуется слиянием рек Шилка и Аргунь в Забайкальеи, протекая по территории России и Китая, впадает в Тихий океан. Длина Амура превышает 4400 км, а по площади водосбора он превосходит Янцзы, Хуанхэ и Меконг.

Амурский бассейн находится на стыке нескольких биогеографических зон, и поразнообразию ихтиофауны Амур не знает себе равных среди рек России. Амур является домом для 139 видов рыб, в том числе для мигрирующих лососей и калуги — крупнейшего вида осетровых в мире.

«Полная ревизия ихтиофауны реки Амура проводилась довольно давно, и сейчас найти издание, в котором полноценно описаны все виды обитающих здесь рыб практически невозможно. Чтобы заполнить этот пробел и сделать информацию доступной для всех, мы инициировали работу по созданию книги-атласа. Над выпуском атласа «Рыбы Амура» несколько лет трудились специалисты дальневосточных академических и рыбохозяйственных институтов. Так как бассейн реки Амур трансграничный, были использованы материалы наших коллег из WWF Монголии. Теперь мы занимаемся переводом издания на английский язык и доработкой китайской части Амурского бассейна. Отличительной особенностью издания является то, что для каждого вида рыб были созданы карты ареала обитания. Картографирование производилось на современном уровне в среде геоинформационной системы (ГИС). Это позволит использовать информацию наиболее широко, например, производить пространственный анализ: оценить рыбохозяйственную значимость рек, оценить угрозы при планировании новых гидросооружений на реке, выделить наиболее ценные и перспективные к охране водотоки»,؅— комментирует к.г.н. Евгений Егидарев, координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России, ст. научный сотрудник ТИГ ДВО РАН, готовивший картографический материал для издания.

Цель публикации «Рыбы Амура»– показать видовое разнообразие амурских рыб, дать оценку современного состояния их запасов и рассказать о существующих угрозах популяциям. Издание выполнено в виде комплексной инвентаризации ихтиофауны бассейна р. Амур на основании результатов исследований последних лет, а также анализа литературных источников. Атлас содержит 137 очерков, карт и фотографий различных видов рыб, обитающих в водном объекте. Над книгой работали специалисты WWF России и научных учреждений — ИПРЭК СО РАН, ФГБНУ «ТИНРО-Центр» и его Хабаровского филиала (ныне Тихоокеанский и Хабаровский филиалы ФГБНУ «ВНИРО»), ИВЭП ДВО РАН — кандидаты биологических наук Александр Антонов, Евгений Барабанщиков, Сергей Золотухин, Игорь Михеев, Максим Шаповалов.

Разнообразие видов рыб России, Монголии и Китая в пределах Амурского бассейна во многом схоже. Поэтому при подготовке изданий «Рыбы Амура» в России и «Определителя рыб Монголии» была проделана большая работа по сверке данных.

«Мы попросили авторов объединить информацию по всем видам рыб в одну книгу и с удовольствие поддержали издание «Определителя рыб Монголии». Цель этого проекта очень проста. Чем больше ты узнаешь о рыбах, тем глубже интерес к теме. Чем глубже интерес, тем больше усилий хочется прилагать и подходить к решению проблем с точки зрения науки. Именно научный подход мы используем для охраны окружающей среды. И нам бы хотелось, чтобы каждый подходил к охране природы таким образом. Пусть наши читатели будут полны энтузиазма и мотивации защищать природу, и тогда авторы этой публикации могут чувствовать себя спокойно», –Д.Батболд,директор WWFМонголии.

Издание атласа в России стало одним из событий Года лосося в Амурском экорегионе.

«Атлас о рыбах Амура был издан как раз вовремя, в разгар проведения Года лосося. Жители Амурского экорегиона благодаря работе наших партнеров знают о наших рыбах и без этого уже не мало, а после вступления «в игру» полноценного справочного издания о рыбах Амура мы прогнозируем дополнительный рост интереса нашей аудитории к лососевым и другим рыбам, а также проблемам их сохранения», — комментирует Ольга Чеблукова, координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России, координатор Года лосося в Амурском экорегионе.

И российское, и монгольское издания могут быть использованы в качестве атласа-определителя для широкого круга лиц, а содержащаяся в них информация о статусе охраны и численности популяции по всем видам рыб, делает ее полезной экологам, ихтиологам, специалистам в области сохранения биологического разнообразия и рыбного хозяйства.