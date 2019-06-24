Накануне Прямой линии Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина ещё раз перечитал книгу британца Ричарда Докинза “Бог как иллюзия”. Цель чтения преследовалась одна, предметная, а здесь всё вышло как нельзя, кстати.

Для школьного предмета обществознание очень жаль, что такое событие как Прямая линия происходит во вне учебного времени, на летних каникулах. Если бы такую встречу проводили в учебное время, например, в апреле, то для подрастающего поколения при правильном организационном подходе в образовательной организации, школе, было бы только на пользу государству Российская Федерация.

Да, детей надо правильно учить, чтобы они понимали суть происходящих событий, особенно такого рода, где во главе угла мы слышим слово “власть”, и весь этот процесс преподносится как диалог власти и народа. На первый взгляд, вроде, всё демократично и либерально, где главное, уметь услышать собеседника. Так-то оно так, но не совсем так. Потому народу и непонятно происходящий прямой провод, и выглядит как иллюзия. И чтобы устранить эту иллюзию, мы обратимся к книге Докинза “Бог как иллюзия”, и прочитаем, и, только после прочтения всё сразу станет понятно, а именно, что же всё-таки упустили медиа.

Начнём конкретно с термина “власть”. И обойдёмся без словаря. В нашем конкретном случае само понятие власть в государстве обязательно должно быть делимым, то есть, говоря математическим языком, числителем. А вот знаменателем, своеобразным народным контролем, будем считать Прямую линию с Президентом государства. Если мы обратимся к Конституции Российской Федерации, то там ясно видим, что власть есть государственная, есть региональная, а есть и местная.

Таким образом наш числитель исполнительная власть поделена на три части. И что же на всю страну обсуждается? Правильно, нравственный аспект! Если мораль — это то, как должно быть, то, что мы хотим, то нравственность есть то, что мы можем, наши действия. И если эти действия людей выходят за пределы статичного круга морали, то их действия переходят уже в правовое поле, где мы имеем дело с различными кодексами: гражданским, административным или уголовным. Вот эта самая Прямая линия и выявляет тайные схроны местной, региональной и даже государственной власти против того, как должно быть, где люди, противники этих схронов, добиваются того, чего они хотят в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Читаем у Ричарда Докинза: “Что же тогда позволяет нам отличать дурное от хорошего? Независимо от того, как мы ответим на этот вопрос, в современном обществе существует некий консенсус по поводу того, что хорошо, а что дурно, и его придерживается поразительно много людей”.

Так вот, по статистике, и спорить вряд ли кто будет, в местную власть 90% людей идут только для того, чтобы улучшить своё материальное положение, пристроить своих родственников и друзей, и с исторической точки зрения это называется родовая община. Что касается региональной власти, то там мы наблюдаем такой же процесс в 60%, где объединяются отдельные родовые общины уже в племя. И если государственная власть пошла на такой прямой провод с народом, значит, в нашем государстве не всё так хорошо.

Читайте книги и удачи!

Сергей Роща