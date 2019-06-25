На большой национальный праздник — Сабантуй 7 июля приглашают хабаровчан и гостей города Дальневосточный конгресс татар и Хабаровская городская национально-культурная автономия татар «Хабар».

Сабантуй — самый любимый праздник татарского народа. Он ежегодно отмечается весело и широко после окончания весенних полевых работ, в ожидание доброго урожая.Исторически праздник посвящен поклонению плуга. Слово «сабантуй» так и переводится: «сабан» — плуг, «туй» — торжество, праздник. В старину празднование Сабантуя в деревнях было большим событием, к нему долго готовились, гулянья сопровождались ярмарками с угощениями, танцами, с народными забавами и состязаниями на ловкость и силу.

Сегодня Сабантуй не просто национальный праздник, это место встречи друзей. Его отмечают не только в татарских деревнях, но и во многих российских городах, а также в странах СНГ и странах дальнего зарубежья. Представители всех народов России с большим удовольствием веселятся на Сабантуе.

В Хабаровске традиционно местом проведения Сабантуя является набережная Амура. Гостей ожидает большая концертная программа с участием артистов из Республики Татарстан и национальных творческих коллективов города, в том числе дальневосточных татарских коллективов. На площадке разместиться «Восточный базар» с кухней разных народов, где гости праздника смогут принять участие в дегустации и мастер-классах по приготовлению национальных татарских блюд.Для любителей активного отдыха взрослых и детей будут организованы спортивные состязания и веселые игры.

Самым главным событием веселого Сабантуя по традиции станет состязание мужчин июношей в национальной борьбе на поясах «корэш». Победитель соревнования — батыр получит памятный подарок.

Татарскому народу удалось не просто сберечь свой национальный праздник, но и придать ему невиданный размах. С 2002 года праздник официально включен в список шедевров устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО.

Начало – в 16:00, набережная Амура в районе колеса обозрения, 7 июля 2019 г.