На объекте побывали министр культуры Хабаровского края Александр Федосов и глава Хабаровского района Александр Яц. Они осмотрели место произведения работ и побеседовали с подрядчиками.

К существующему зданию культурно-досугового центра возводится двухэтажная пристройка площадью 700 квадратных метров. Как сообщила глава сельского поселения Татьяна Василенко, дом культуры уже не справлялся с потоками желающих приобщиться к прекрасному. Реконструкция позволит увеличить охват жителей услугами культуры, а обновленное здание станет, по ее словам, настоящим духовно-культурным центром села.

На реконструкцию культурно-досугового центра заложено около 86,5 миллиона рублей, в том числе средства федерального, краевого и районного бюджетов.

Возведение объекта разбито на три этапа. К настоящему времени завершено строительство фундаментов и наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации. Подрядчик уже приступил к основным мероприятиям по реконструкции. На третьем этапе строители обустроят пожарные резервуары. Завершить возведение пристройки планируется до конца текущего года.