28 июня в 10 часов утра на аэродроме «Центральный» в Хабаровске состоится церемония открытия международного военно-технического форума «Армия-2019».

В период работы форума 28-29 июня с 10:00 до 17:00, 30 июня с 10:00-13:00 на территории аэродрома будут развернуты несколько площадок.

На площадке статического показа будут представлены более 80 единиц современного вооружения и военной техники Восточного военного округа. В частности, истребитель-бомбардировщик Су-34, истребители поколения 4++ Су-35С и Су-30СМ, ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-8АМТШ «Терминатор», новейшая радиолокационная станция «Каста-2», беспилотники «Орлан-10», «Застава» и многое другое.

На площадке динамического показа жители и гости краевой столицы смогут увидеть демонстрационные пролеты истребительной и бомбардировочной авиации, действия экипажей вертолетов по тушению пожаров и эвакуации экипажа воздушного судна, «танковый вальс» и показательные выступления спецназа, боевую работу расчетов комплексов ПВО, РЭБ и связи.

На весь период проведения форума будут развернутся площадки картинга, мотофристайла, авиамоделирования, специализированный детский кластер, выступления творческих коллективов Восточного военного округа и Хабаровского края, будет работать полевая кухня с солдатской кашей.

Вход на мероприятие свободный. Для доставки хабаровчан к площадкам экспозиции от контрольно-пропускного пункта аэродрома «Центральный» (ост. городского транспорта — Портовая) будут курсировать 8 автобусов.

Программа форума «Армия-2019» в г. Хабаровске

28 июня

10:00 — торжественное открытие форума;

10:40 — показательные выступления подразделений специального назначения;

11:00 — «Танковый вальс» в исполнении экипажей танков Т-80;

11:50 — демонстрационные полеты над взлетно-посадочной полосой двух пар

Су-35с и Су-34;

11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50 — демонстрация боевой работы военнослужащих на комплексах противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи;

12:00 — показательное выступление десантно-штурмовой группы и экипажей вертолетов;

12:20 — показательное выступление подразделений специального назначения Росгвардии;

12:40 — демонстрация действий при эвакуации экипажа, терпящего бедствие, вертолетом Ми-8АМТШ «Терминатор»;

12:45 — демонстрация действий по тушению пожара вертолетом самым большим в мире вертолетом Ми-26

с использованием 15-тонного водосливного устройства ВСУ-15;

12:50 — десантирование военнослужащих парашютным способом;

14:00 — «Танковый вальс» в исполнении экипажей танков Т-80;

14:30 — демонстрационный полет беспилотного летательного аппарата «Застава»;

10:00-17:00 — выставка вооружения и военной техники, концертная программа, картинг, мотофристайл.

29 июня

10:40 – показательные выступления подразделений специального назначения;

11:00 — «Танковый вальс» в исполнении экипажей танков Т-80;

11:50 – демонстрационные полеты над взлетно-посадочной полосой двух пар

Су-35с и Су-34;

11:50, 12:50, 13:50, 14:50, 15:50, 16:50 — демонстрация боевой работы военнослужащих на комплексах противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи;

12:00 — показательное выступление десантно-штурмовой группы и экипажей вертолетов;

12:20 — показательное выступление подразделений специального назначения Росгвардии;

12:40 — демонстрация действий при эвакуации экипажа, терпящего бедствие, вертолетом Ми-8АМТШ «Терминатор»;

12:45 – демонстрация действий по тушению пожара вертолетом самым большим в мире вертолетом Ми-26

с использованием 15-тонного водосливного устройства ВСУ-15;

14:00 – «Танковый вальс» в исполнении экипажей танков Т-72 Б;

14:30 — демонстрационный полет беспилотного летательного аппарата «Застава».

10:00-17:00 — выставка вооружения и военной техники, концертная программа, картинг, мотофристайл.

30 июня

10:40 – показательные выступления подразделений специального назначения;

10:50, 11:50, 12:50 — демонстрация боевой работы военнослужащих на комплексах противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи;

11:15 — «Танковый вальс» в исполнении экипажей танков Т-80;

10:00-13:00 — выставка вооружения и военной техники, концертная программа, картинг, мотофристайл.