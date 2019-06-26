С 1 июля текущего года территориальные органы ПФР края начнут назначать страховые пенсии по старости гражданам, достигшим нового общеустановленного пенсионного возраста с учетом переходного периода.

В 2019 году страховая пенсия по старости на общих основаниях (при отсутствии параметров, дающих право на досрочную пенсию)* будет назначена при достижении 55,5 лет женщинам и 60,5 лет мужчинам. Например, если у человека день рождения в январе, то право на пенсию у него возникает в июле. Если день рождения в феврале, то право на пенсию – в августе. И так далее.

При этом, как и раньше, для назначения страховой пенсии по старости необходимо соблюдение требований к стажу и пенсионным коэффициентам. Так, в 2019 году право на пенсию дает наличие не менее 10 лет стажа и не менее 16,2 индивидуальных пенсионных коэффициента. Проверить свои пенсионные права и направить заявление на назначение пенсии можно в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также обратившись лично в клиентские службы ПФР или в МФЦ.

Напомним, что с 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Изменения проходят постепенно: ежегодно в течение 10 лет к возрасту прибавляется по 1 году. В 2028 году на пенсию в 65 лет будут выходить мужчины 1963 г.р. и в 60 лет — женщины 1968 г.р.

Но для граждан, которым в 2019 и 2020 году исполнится 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), установлена льгота выхода на пенсию на полгода раньше, чем наступит новый пенсионный возраст. Например, в 2019 году пенсию назначат женщинам в возрасте 55 лет и 6 месяцев, мужчинам — в 60 лет и 6 месяцев, в 2020 году – женщинам в 56 лет и 6 месяцев, мужчинам — в 61 год и 6 месяцев.

Следует отметить, что повышение пенсионного возраста, как и требования к минимальным стажу и коэффициентам, не распространяется на страховую пенсию по инвалидности. Она назначается тем, кто потерял трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности и при наличии хотя бы 1 дня страхового стажа.

* Досрочная пенсия назначается при длительном страховом стаже (37 лет/42 года женщинам/мужчинам); гражданам с северным стажем; при работе в тяжелых и вредных условиях труда; по социальным мотивам (при наличии ребенка-инвалида, женщинам-северянкам с двумя детьми); педагогам и медикам после приобретения необходимой выслуги лет, но с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста.