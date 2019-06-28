Давайте среди населения Российской Федерации проведём познавательно-социологическое исследование о самых неприятных, непонятных, загадочных и самых обсуждаемых словах в нашем великом и могучем русском языке! Да, не ошиблись — это ваучер и ЕГЭ! Про ваучер, который сохранил для современной России государственную собственность, поговорим потом. А сегодня нас интересует, нет не Фогс, а единый государственный экзамен, в народе ЕГЭ.

На этой неделе, когда наши школьные выпускники пересдавали свои двойки на положительные оценки, я с интересом прочитал книгу «Критика чистого разума», автор Иммануил Кант, годы жизни 22 апреля 1724 года — 12 февраля 1804 года, Кёнигсберг, Пруссия. Сегодня это есть территория Калининградской области нашей страны. До чего же было моё удивление после прочтения этой книги, и вывод был однозначно верным — образ и подобие ЕГЭ придумал Иммануил Кант!

Все вопросы, которые есть в наборе вариантов заданий несут в себе трансцендентальную логику, трансцендентальную дедукцию, трансцендентальную диалектику, трансцендентальную эстетику, трансцендентальную аналитику, как итог, трансцендентальный идеализм, одним словом, чистый разум.

Разберём суть трансцендентального идеализма. Трансцендентальный означает выходящий за пределы, перешагивающий. Второе слово, идеализм предполагает первичность сознания в бытии человека. Когда мы касаемся Теории социального равенства Карла Маркса, и построенного на его учении научного коммунизма, то там в основе бытия человека лежит материя, то есть мир материальный, и это социализм.

И в чём разница экзаменов сегодня ЕГЭ и в Советском Союзе? Так как материя, с философской точки зрения, имеет границы, то в СССР и экзамены были ограничены по вопросам, и в школе было больше устных чем письменных экзаменов. Например, по биологии давали выучить фиксировано 99 вопросов, а потом их пропорционально по тематике делили по три вопроса в билете, получалось 33. Выходящего за пределы ничего нет! Трансцендентальность отсутствует!

Так что есть отличие по Канту? В ЕГЭ мы явно видим преимущество письменных экзаменов, где выделяется трансцендентальная взаимосвязь между вопросами по таким направлениям, к чему обучающиеся дети должны стремиться, как дедукция чистых рассудочных понятий, о логической функции рассудка в суждениях, о чистых рассудочных понятиях, или категориях, как итог, достичь объективного единства самосознания.

Здесь видим, что явно не хватает устных экзаменов, хотя бы фиксированных, по материальному принципу.

И чтобы это было, государство просто обязано создать равные условия сдачи ЕГЭ для всех обучающихся детей.

В перспективе для государства было бы прекрасно объединить наличие ЕГЭ, как по Канту, так и по Марксу.

Вот здесь очень важно применить на практике, пока оно в ЕГЭ отсутствует, трансцендентальное учение о методе, где во главе угла дисциплина чистого разума в догматическом применении, дисциплина чистого разума в отношении его доказательств и так далее.

Всем удачи. Такой вот подмалёвок. Читаем книги и успешно сдаём ЕГЭ.

28 июня 2019 года.

Сергей Роща