Руководитель СРО НП «ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая приняла участие в публичном обсуждении правоприменительной практики государственного жилищного надзора в г. Хабаровске, Хабаровском, Бикинском, Вяземском, имени Лазо муниципальных районах Хабаровского края за 1 полугодие 2019 года. К участию также были приглашены руководители управляющих организаций и ТСЖ, председатели советов многоквартирных домов.

Итоги контрольно-надзорной деятельности представило главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края.

В своем докладе Ольга Беленькая отметила, что в правоприменительной практике управляющие организации зачастую сталкиваются с пробелами и противоречиями в жилищном законодательстве. Например, собственники обязаны на очередной год с учетом предложений управляющих организаций на общем собрании собственников утвердить размер платы за содержание общего имущества в размере, обеспечивающем надлежащее содержание имущества в соответствии с требованиями законодательства (ч. 7 ст. 156 ЖК РФ). Однако на практике собственники проявляют пассивность, не участвуют в общих собраниях, что, в конечном итоге, отражается на состоянии жилищного фонда.

«При этом до сих пор на федеральном уровне нет нормативно-правового акта, регулирующего вопросы ценообразования на жилищные услуги. Существующая методика нормативно-правовым актом не является (Методические рекомендации, утвержденные приказом Минстроя России от 06.04.2018 № 213/пр). СРО НП «ЖКХ-Групп» неоднократно на федеральном уровне направляло свои предложения по разработке таких основ, с учетом требований законодательства по выполнению минимального перечня работ, влияющего на безопасность, а также экономических показателей. Данный пробел является причиной возникновения вопросов по расчету платы», — отметила Ольга Беленькая.

Другой пробел состоит в том, что с еще с 01.01.2017 года коммунальная услуга на ОДН была переведена в разряд жилищных услуг и стала именоваться коммунальным ресурсом на цели содержания общего имущества (КР на СОИ). В части 9.2. статьи 156 ЖК РФ указан порядок расчета со ссылкой на постановление Правительства РФ.

«Однако, прошло уже 2,5 года, но Правительством РФ такое постановление до сих пор не принято, что также влечет судебные споры, — говорит Ольга Беленькая. — На очередной наш запрос Минстрой России сообщил, что проект постановления находится в стадии разработки. Надеемся, что данный пробел все-таки будет устранен в ближайшее время», — подчеркнула руководитель СРО НП «ЖКХ-Групп».

Кроме того, участникам обсуждения рассказали о положительных примерах взаимодействия управляющих организаций с собственниками, например, проведение днейоткрытых дверей, международного Дня соседей, субботников и иных мероприятий, в том числе организованных при содействии СРО НП «ЖКХ-Групп». Также СРО в крае регулярно проводятся занятия по повышению правовой грамотности граждан в сфере ЖКХ в рамках проекта «Школа грамотного потребителя».