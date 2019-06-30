Читаю книгу в русском переводе “Гениальность и помешательство”, в оригинале “Гений и безумие”. Автор Чезаре Ломброзо, годы жизни 6 ноября 1835 года — 19 октября 1909 года, итальянский врач-психиатр и педагог написал свой труд в 1864 году.

Оказывается, в Советском Союзе никакого социализма не было, а был лишь тоталитарный режим с различными примесями демократии. Пазл сошёлся! Историю надо учить правильную. Но обо всём по-порядку.



И начнём с 1910 года, когда десяток американских банкиров провели своё стратегическое заседание, о том, чего они хотят в итоге. А пожелали они не много, и не мало, а сделать американский доллар главной мировой валютой, вместо золота. Если стратегия — это то, что мы хотим, дойти до цели, то тактика есть то, что мы можем, одним словом, поставить задачи и как их выполнить. Во главе всего лежит собственность!

В 1913 году американские банкиры стали воплощать свои тактические приёмы и решать задачи различными силами и средствами. Первое, что они сделали, на территории США создали свою частную компанию под названием Федеральная резервная система, и, в нарушение Конституции США начали печатать американские деньги, доллары. На второе, под напечатанные деньги банкиры создали свой банк Международный валютный фонд. Печатай не хочу, через банк отмоем! Так, в мировой экономической практике, параллельно классическому производственному капиталу, появился финансовый капитал, вроде как деньги из воздуха.

Уместна будет маленькая ремарка: сегодня в США наружу вылезло страшное противоречие между этими двумя капиталами, где Президент США есть первый, после 1910 года, представитель производственного капитала. Так, к слову! Далее, нас интересует механизм реализации такой идеи с финансовым капиталом.

Главное заключается в том, что вся мировая экономика должна развиваться синусоидеально, с переменной амплитудой, то вверх, то вниз типа переменный ток. По спирали! Всё должно повторяться! Не поверите, но государства со стабильной, устойчивой и благополучной экономикой есть не что иное, как первый признак смертельной опасности для всей такой финансовой системы, где главное, жить за счёт других. Вампиры!

И тут, как и полагается по классической схеме, появилась проблема. На тот период, а именно в 1913 году для США были три главные препятствия со стабильной экономикой: Германия, Австро-Венгерская империя и Россия.

Их надо уничтожить! Ничего личного, просто бизнес, помните, как недавно под натиском якобы демократических перемен были разрушены развитые экономики Югославии, Ирака, Ливии, Сирии и Украины. Методы разные, но суть одна, устранить конкурентов, посадить на иглу процентов своего банка, мы уже знаем Международный валютный фонд.

Так вот, возвращаясь в начало XX века, необходимо было сильно ослабить экономики Германии, Австро-Венгрии и России. Первый путь есть война, а второй — революция. Американцы выбрали сразу два! Если с войной в ход пошли провокации, и доверчивые руководители клюнули, разгорелась Первая мировая война, то с революцией пришлось повременить. Для этого и подвернулась Теория социального равенства, что есть социализм и коммунизм от Карла Маркса. У капитализма своя идеология, Теория разных возможностей.

Как бы цинично это не выглядело, но под лозунгом равенства и братства американцы пошли разрушать Российскую империю. И здесь на своей территории США нашли деятелей из числа евреев с русскими фамилиями, загрузили их деньгами, и как только стало понятно, что военные действия могут скоро закончиться, эти засланные казачки и пригодились. Если Льва Троцкого (Бронштейна) и его компаньонов деньгами снабжали американцы, то Германия, почуяв неладное от США ещё раньше, и понимая, что войну не выиграть, и надо ослабить Россию через революцию за счёт сепаратного мирного договора, зарядили своими марками ленинскую компанию. Таким образом, под видом обещанного счастливого будущего и загнали русский народ в это непонятное липовое рабство строителей коммунизма. Впереди было интересно, веря в непонятно что, народ жил в тоталитарном режиме с различными демократическими примесями. Строители коммунизма!

Как итог, Австро-Венгерская империя исчезла с мировой карты, раздробилась на мелкие государства, Германия ослабла от Версальского мира, а Россия продолжала гнить в революционной буре гражданской войны с 1918 по 1922 годы.

Каждая революционная компания деньги возвращала по-разному. Троцкисты просто запустили на территорию России экспедиционный корпус США, и те грабили территории, бери, не хочу.

А вот ленинцы разработали сложную и интересную схему. В начале 1918 года вышли с предложением к Германии создать независимое государство и назвать Украинская народная республика с присутствием германских оккупационных войск на этой территории. Но сначала 3 марта 1918 года был заключён сепаратный Брестский мирный договор между Германией и Советской Россией о прекращении боевых действий в Первой мировой войне. Потом была нарисована карта новой Украины, куда включили все возможные пахотные земли плюс Кубань. Для чего? С Германией Ленин рассчитался урожаем 1918 года с этих нарисованных украинских земель! Германия вывозила продовольствие эшелонами! В ноябре германские оккупационные войска покинули территорию непонятной и ими же ограбленной Украины. Германия спаслась! И от войны, и от революции.

Что касается России, то там, в Советской России разгорелась борьба за власть. Американцы проморгали Сталина! Кстати, как и Путина…

Тогда они так уверовали в непогрешимость своего еврейского лобби, что успокоились, и стали ждать. И дождались! Грузин Иосиф Виссарионович Джугашвили, псевдоним Сталин, был незаметной фигурой, на рога не полез, а напал, как волк, крадучись, с живота. Жертвы пали!

Все революционные евреи и люди Советского Союза, близкие к ним по взглядам, были нещадно истреблены или высланы со всей пролетарской ненавистью. В отместку американцы только и смогли, как назвать Сталина тираном и душегубом советского народа, хотя на тот период в самих штатах их руководители уничтожили в два раза больше своих жителей.

Если проблему с тремя государствами решили, то неожиданно появилась новая проблема с образованием Союза Советских социалистических республик. А это пропаганда Теории социального равенства Карла Маркса, что никак не вписывается в идеалы богатых собственников. Ведь там классовая борьба, всё забрать и поделить, коммуны.

И на германской территории американцы вскормили Адольфа Гитлера, и направили его войска на восток, на Советский Союз. Началась Вторая мировая война, по спирали.

Про доллар. Здесь время было выбрано правильное, в июле 1944 года все поверили американцам, признали доллар основной валютой мира.

В 1971 году про золото все забыли. Но в США сегодня появился Дональд Трамп! Таковы наброски. Продолжение будет.

Читайте книги! И на мир вокруг будете смотреть с оптимизмом! Удачи!

30 июня 2019 года.

Сергей Роща