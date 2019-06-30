В Обнинске завершился финал Кубка России по плаванию. Турнир собрал более 650 участников, приехали практически все сильнейшие в стране. Хабаровск представляли пять воспитанников СШ «Дельфин» и один с ЦСКА. Самый титулованный из них – мастер спорта международного класса Игорь Головин завоевал серебряную медаль.

Хабаровск на Кубке России представляли Игорь Головин, Диана Харченко, Павел Савельев, Ярослав Яшин, Алиса Кочкурова и Виктория Шардакова.

Лучше всех выступил Игорь Головин. Он завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров брассом, там самым повторил свой прошлогодний успех. При том что в финал он вышел только с восьмым результатом.

— Игорь несколько дней плохо себя чувствовал, он получил отравление. Ему повезло, что с таким результатом он попал в финал. Во время заплыва за медали он чувствовал себя уже лучше, к тому же серьезно настроился и соответственно проплыл хорошо. Уступил первому месту всего две сотых секунды, то есть практически не проиграл. Это чистое везение-невезение. Остальные ребята хоть и не вошли в число призеров, но тоже выступили очень прилично. Павел Савельев на 50-метровке на спине вошел в десятку сильнейших, на 100-метровке – показал четырнадцатый результат. Савельеву и Яшину всего по 15 лет, они 2004 года рождения. Это самый младший возраст, который допускался на Кубок России. И так проплыть среди старших абсолютного возраста – это очень достойно, при том что выступало почти 700 человек, на чемпионате России было около пятисот. То есть очень серьезные соревнования, и серьезный уровень, — рассказал Сергей Остроушко – вице-президент федерации плавания Хабаровского края, директор СШ «Дельфин».

Также порадовала хаабаровчанка Диана Харченко, она показала 11 время на дистанции 50 метров баттерфляем. В двадцатку сильнейших в разных дисциплинах вошли спортсмены СШ «Дельфин»: Алиса Кочкурова, Ярослав Яшин и Виктория Шардакова.

Успешное выступление на Кубке России поможет закрепиться Игорю Головину в основном составе сборной страны.

Все хабаровские пловцы, которые выступали на Кубке России, кроме Дианы Харченко, 7 июля отправятся в Черногорию на международный турнир.