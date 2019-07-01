В Хабаровском районе состоялся первый фестиваль территориального общественного самоуправления — праздничное мероприятие под названием «лоТОС party» прошло в селе Мирное.

На фестивале подвели итоги совместной деятельности органов местного самоуправления Хабаровского района, Хабаровского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» и активных жителей села по развитию ТОС.

В Хабаровском районе сегодня создано более 140 ТОС, на их счету десятки реализованных проектов. Благодаря энтузиазму и активности жителей в сёлах появляются новые детские и спортивные площадки и комплексы, уличные фонари, парковки, сады, скверы, тротуары и многое другое, благоустраиваются дома и дворовые территории.

Хотя в этом году при поддержке краевого бюджета будет реализовано всего 20 проектов ТОС Хабаровского района из 95 прошедших конкурсный отбор, энтузиазма у тосовцев не убавилось — они готовы и дальше со всем рвением и самоотдачей работать на благо своих односельчан.

На фестивале активисты ТОС, главы и специалисты администраций поселений получили награды за свой труд — благодарности председателя Всероссийского совета местного самоуправления Олега Мельниченко, Хабаровского краевого регионального отделения ВСМС и благодарственные письма администрации Хабаровского района. Вручали награды глава Хабаровского муниципального района Александр Яц и председатель регионального отделения ВСМС Денис Удод.

Отметили и ТОСы-новички — их председателям передали шуточные памятные подарки первооткрыватель движения ТОС в районе, бывший глава Елабужского сельского поселения Елена Залата и заместитель главы администрации Тополевского сельского поселения — лидера по количеству ТОС — Наталья Чубарова.

В то время как шло награждение, самые юные тосовцы могли попробовать себя в рисовании, изготовлении лотосов из бумаги, заплести косы или украсить лицо ярким узором, пообниматься и сфотографироваться с ростовыми куклами. После торжественной части с концертными номерами ансамбля «Рябинушка» для детей и взрослых была организована развлекательная программа с шутками и конкурсами.

Фестиваль, собравший воедино всех, кто вносит вклад в развитие территориального общественного самоуправления в Хабаровском районе и крае, получился ярким и по-настоящему праздничным и семейным. В следующем году тосовцы встретятся вновь на таком же праздничном мероприятии, чтобы подвести итоги и дать задел будущим проектам.