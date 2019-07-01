В министерстве сельского хозяйства края распределили государственную поддержку на улучшение жилищных условий среди жителей села. В 2019 году на эти цели из краевого и федерального бюджетов выделено около 63 млн рублей.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства края, в списке получателей социальной выплаты 30 семей из Хабаровского, Нанайского, Вяземского и имени Лазо районов. Это нуждающиеся в улучшении жилищных условий работники бюджетных организаций и аграрной сферы. Тринадцати семьям уже выданы свидетельства на социальную выплату. Остальные получат документ до 1 сентября.

— Получатели господдержки могут выбрать, как воспользоваться выплатой. Ее можно направить либо на строительство, либо на приобретение жилья. Приоритет в госпрограмме отдается тем, кто планирует начать стройку. Такие заявители быстрее двигаются в очереди. Большая часть получателей социальных выплат используют средства как раз на возведение нового жилья, — отмечает начальник отдела социальных проектов управления развития сельских территорий министерства Евгений Варлаханов.

По его словам, на господдержку могут претендовать жители, постоянно проживающие в сельской местности и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Выплата рассчитывается в зависимости от количества членов семьи исходя из нормативной стоимости квадратного метра: на первичном рынке — 46 тыс. 144 рублей, на вторичном — 43 тыс. 488. При этом объем господдержки составляет 70% от этой суммы. Заявителю необходимо иметь на своем счету 30% расчетной стоимости жилья.

Подробную информацию участники программы могут получить в министерстве сельского хозяйства по телефону: 8 (4212) 32-77-78.

Поддержка оказывается в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае».

В крае с 2014 года социальную выплату на строительство либо приобретение жилья получили 140 семей. Общий объем выплаты составил 257,75 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – около 81 млн рублей.