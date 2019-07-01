В п. Смидович Еврейской автономной области идет масштабный ремонт подъездов жилых домов. До конца августа преобразятся 28 подъездов многоквартирных домов — в 12-ти пятиэтажных и 16-ти двухэтажных домах.

«Этим летом по согласованию с собственниками жилья решено уделить особое внимание ремонту общего имущества МКД. Работы ведутся в постоянном режиме. Идет покраска и побелка стен, лестниц и перил. Одновременно оцениваем в подъездах состояние оконных блоков, осветительных приборов. Задача привести все в порядок, создать комфорт», — поделился Константин Латыпов, руководитель управляющей организации ООО «Единые коммунальные системы».

В настоящее время ремонты сделаны в подъездах 3-х двухэтажных домов, двухподъездных 16-ти квартирных домов и 4 подъездах 5-этажного дома.

Помимо этого, практически во всех многоквартирных домах до сентября этого года будут заменены старые почтовые ящики. С этой целью управляющей организацией закуплено и установлено 80 блоков 4-5-6 секционных ящиков, заключен договор на поставку ещё 76 блоков.

«Почтовые ящики относятся к общему имуществу собственников помещений, поэтому должны обслуживаться управляющей организацией и содержаться в надлежащем состоянии. Другой вопрос, чтобы собственники также бережно относились к имуществу, как хозяева своего дома, а не гости», — отметил Константин Латыпов.