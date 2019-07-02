Хабаровские любители ходьбы с палками примут участие в ежегодном международном фестивале по северной (скандинавской) ходьбе. Первый его этап пройдет в китайском Фуюане на Большом Уссурийском острове 20 июля, а второй — в Хабаровске 22 июля, в районе Большехехцирского заповедника. В фестивале могут принять участие все желающие от мала до велика.

Мероприятие организовано НП «Хабаровский клуб 4х4», совместно со «СкандиХодами Хабаровска» и Управлением по ФК и С г.Хабаровска. Это уже третий международный фестиваль, первый прошел в Хабаровске в 2017 году.

— С каждым годом к нам присоединяется все больше участников, северная (скандинавская) ходьба набирает популярность, нам оказывает поддержку Управлением по физической культуре и спорту Хабаровска. В этот раз в Китай поедет 50 скандиходов из краевого центра. Всего же там выступит полторы тысячи участников со всей Поднебесной, Россию будем представлять только мы. А на второй этап в Хабаровске приедет делегация из Китая порядка 50 участников, также к хабаровским любителям северной ходьбы присоединятся группы из Комсомольска-на-Амуре и Еврейской автономной области. Как и в прошлом году, дистанции проложим в Большехехцирском заповеднике. Мы переняли китайскую мудрость по организации подобных мероприятий. Для них важно не просто преодолеть себя и пройти определенную дистанцию, но и увидеть нечто красивой, незабываемое, получить эстетическое удовольствие. Поэтому мы проводим фестиваль именно за городом, в красивом месте, где гости смогут познакомится с нашей дальневосточной природой, — рассказала Галина Юдейките, организатор мероприятия.

Трассы будут подготовлены различные, в зависимости от возраста и уровня физической формы участников. Средняя протяженность от 12 до 15 километров по пересеченной местности.

Награждение участников, а также культурная программа и концерт состоятся 23 июля в парковой зоне стадиона им.Ленина в рамках торжественного закрытия объединенного фестиваля водных видов спорта и северной (скандинавской) ходьбы.

Зарегистрироваться нужно заранее, так как для участников будут заказаны автобусы, которые доставят их из центра города до Хехцира и обратно, а также подготовлен обед. Телефоны для регистрации: 633-644, 61-44-71.