В Наумовское сельское поселение доставлен шифер для ремонта кровли зданий, поврежденной в результате сильного града.

В июне в селе Наумовка выпал крупный град. Осадками было повреждено кровельное покрытие 23 жилых домов, дома культуры, зданий администрации поселения, дизельной электростанции и магазина. В Хабаровском районе в связи с этим ввели режим чрезвычайной ситуации.

— Наши специалисты обследовали здания и сооружения, пострадавшие от сильного града, оценили ущерб. Поняли, что своими силами не справимся, поэтому обратились в правительство края. От лица жителей Наумовки хочется поблагодарить комитет правительства Хабаровского края по гражданской защите — обращение не осталось без внимания. Из краевого резерва выделено 1177 листов шифера, в сопровождении начальника отдела по вопросам безопасности, ГО и ЧС района стройматериал доставлен в Наумовку. Ремонт кровли жители будут делать своими силами, — рассказал глава Хабаровского района Александр Яц.