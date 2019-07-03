Глава Хабаровского района Александр Яц проинспектировал ход строительства детского сада в селе Тополево.

Возведение здания будущего дошкольного учреждения, которое будут посещать 95 детей, возобновилось в начале июня. Сейчас строители выполняют работы по кирпичной кладке наружных и внутренних стен второго этажа, а также занимаются черновой отделкой помещений первого этажа. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года.

Руководитель района побывал на строительной площадке, осмотрел помещения подвала, первого и второго этажа, побеседовал с представителем подрядной организации.

— Строительство ведется хорошими темпами, нареканий к подрядчику нет. Сейчас главное держать на контроле поставки оборудования для оснащения детского сада, чтобы сдать его в срок, — отметил Александр Яц по итогам выездного совещания на объекте.

Напомним, предыдущая подрядная организация, выполнявшая с 2017 года работы по строительству детсада в Тополево, внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Контракт с ней был расторгнут в конце марта текущего года.