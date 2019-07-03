В период с 17 по 25 июня ученые-герпетологи (специалисты по изучению амфибий и рептилий) из ФГБУ «Заповедное Приамурье» филиала Комсомольский Бобровский Вадим и Института водно-экологических проблем ДВО РАН Аднагулов Эдуард провели исследование побережья Амура в районе поселка Малмыж с целью обнаружения там следов обитания дальневосточной черепахи, занесенной в Красную Книгу.

Тщательное обследование территории увенчалось успехом и ученым удалось наткнуться на большое количество следов черепахи на песчаной косе, поросшей ивняком. Еще к большему восторгу ученых привела находка кладки яиц черепахи, в которой насчитывалось 45 будущих детенышей редкой рептилии. «В августе по скорлупкам яиц можно будет определить количество выживших черепашат. Это сильно зависит от колебания уровня воды в Амуре. Ранее нами было обследовано побережье озера Хумми, где при наличии подходящих мест для размножения скорее всего из-за резкого падения воды в озере следы пребывания черепахи найти не удалось» – комментирует младший научный сотрудник Бобровский Вадим.

Настоящей наградой для исследователей стала долгожданная встреча с самой дальневосточной черепахой. Она лежала на песке у воды. Видимо, грелась под утренними лучами солнца.

Примечательно, что это самая северная находка кладки дальневосточной черепахи. Ранее считалось, что она не размножается севернее озера Гасси, что свидетельствует о возможном расширении ее ареала на север.

Исследование проводилось при поддержке Амурского филиала Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF) по гранту «Исследование состояния популяции и распространение дальневосточной черепахи (Рelodiscus sinensis) на северной границе ареала. Выяснение новых участков обитания черепахи на границе ареала».