6,8 миллиарда рублей перечислила в бюджет государства Хабаровская таможня за январь – июнь 2019 года. Это более чем на 1,6 миллиарда больше, чем за первые 6 месяцев 2018 года.

В состав таможенных платежей вошли ввозная и вывозная таможенные пошлины, НДС, акциз, таможенный и утилизационные сборы, штрафы и иные таможенные платежи.

1,9 миллиарда рублей составила таможенная пошлина за экспорт товаров. В первом полугодии 2019 года основными товарами экспорта стали древесина и металлы, а также изделия из них, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Крупнейшие торговые партнеры в экспортных операциях 2019 года – Китай, Филиппины, Республика Корея, Япония, Германия, США, Тайвань и Малайзия.

Ввозная таможенная пошлина составила 568,3 миллиона рублей. Среди основных товаров импорта продукция химической промышленности, металлы и изделия из них, машины, оборудование, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Торговыми партнерами в импортных операциях стали Китай, Австралия, Германия, США, Республика Корея, Эстония, Франция и Соединенное Королевство.

793 участника внешнеэкономической деятельности осуществляли экспортно-импортные операции в регионе деятельности Хабаровской таможни в первом полугодии 2019 года, что на 85,7 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Число оформленных деклараций на товары, увеличилось на 33%. Рост предпринимательской активности обусловлен проведением Федеральной таможенной службой эксперимента по концентрации таможенного декларирования: помимо таможенного декларирования товаров, перемещаемых в зоне деятельности Хабаровской таможни сухопутным видом транспорта в Приамурском таможенном посту (Центре электронного декларирования) Хабаровской таможни стали декларироваться товары, перемещаемые авиатранспортом по всему Дальнему Востоку.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение грузооборота по экспорту на 20,2 % и рост по импорту на 23,1 %.

Внешнеторговый оборот по экспорту снизился на 46,4 %, по импорту вырос на 19,8 %.

5,5 миллиона рублей из перечисленных в федеральный бюджет таможенных платежей составили штрафы, назначенные судом по выявленным Хабаровской таможней нарушениям таможенного законодательства.