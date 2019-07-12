Все на выборы! Скоро будет воскресенье, 8 сентября 2019 года, когда избиратели Хабаровского края будут штурмовать избирательные участки с верой в счастливое будущее, только вот для кого, пока непонятно. Такая вот Куликовская битва ожидается по всей России.

Кандидатов много, есть и местные, есть и варяги. На этот счёт у меня, как школьного учителя, на будущее, есть оригинальное предложение, обязательное для всех желающих стать депутатами законодательной власти.

В своё время мне пришлось на интерес прочитать все собрания сочинений Владимира Ильича Ленина, 54 тома, а также Карла Маркса, Фридриха Энгельса, сюда же ещё 21 том Фёдора Михайловича Достоевского, туда же Льва Николаевича Толстого и Виктора Гюго.

Спустя годы, сегодня, глядя на фотографию, родилась такая идея. Необходимо организовать для них, желающих стать депутатами, сдачу экзамена ЕГЭ как для выпускников прошлых лет по обществознанию из школьной программы. Сдал экзамен, и, ты кандидат в депутаты!

Таким образом хоть в умственных способностях кандидата в депутаты будем уверены. Общественные наблюдатели имеют право присутствовать на экзамене в неограниченном количестве, в коридоре, где есть аудитории для сдачи, там по 15 человек максимальное количество сдающих экзамен может быть, также для общественных наблюдателей есть отдельная комната. Видеокамеры обязательно будут!

Экзамен длится всего 3 часа. Результат экзамена тут же в аудитории будет сканирован, конверт заклеен, курьер из Министерства образования в лице Кузнецовой Аллы Геннадьевны заберёт, и, уже никто никаких изменений не внесёт. Всё честно, как на настоящем ЕГЭ для детей, выпускников 11-ых классов. И ты свой в доску! Потом все смогут зайти на сайт Министерства образования Российской Федерации и увидеть записи сдающего экзамены. Вот так.

Надо помнить, что власть есть законодательная, исполнительная и судебная. Депутат не есть исполнительная власть — ему не надо бегать и вышибать деньги для региона. Депутат не есть судебная власть — ему не надо принимать решение виновен или не виновен. Депутат есть представитель от Хабаровского края в законодательную власть! Речь идёт про законы. Их надо написать и принять!

Есть ли хорошие примеры из истории избирательных кампаний в Хабаровском крае? Чтобы польза была! Да, есть. В городе юности есть авиационный завод, и там главным инженером работал Шпорт Вячеслав Иванович. То ли злые языки наговаривают, то ли шутку такую придумали, но молва о том, что заводу надо было как то избавиться от своего главного инженера, и, «двинули Славу» в депутаты Государственной Думы.

И золотник оказался дорог! Не знаю, как для Хабаровского края, но для авиационной промышленности, и для завода в частности Вячеслав Иванович, как профессионал, сделал много полезных законодательных дел.

Помню, как в ноябре 2007 года приезжали агитировать войска за Единую Россию Главнокомандующий Военно-воздушных сил генерал-полковник, Заслуженный военный лётчик Российской Федерации уроженец Луганской области Зелин Александр Николаевич, а с ним и депутат Государственной Думы Шпорт Вячеслав Иванович.

Кстати, тогда никто из корреспондентов так и не взяли интервью у будущего губернатора края, хотя он рвался, просил, но не взяли, что могут подтвердить корреспонденты Елена Маклакова (Лунь Вертянкина), Руслан Соколов и другие. Даже оператор Сергей Шульга возмущался!

А ведь депутат старался, из кожи вон лез, за авиацию, как военную, так и гражданскую. В Кремле его заметили. За что и был в 2009 году назначен губернатором Хабаровского края на 9 лет. Все ждали Юрия Оноприенко, а подписали Шпорта.

Хороший пример о человеке, который умеет договариваться. Закон должен быть правильным и не подвергаться русской народной пословице о том, что «закон что дышло, куда повернул, то и вышло».

А вы знаете, что такое «дышло»?

Читайте книги!

11 июля 2019 года.

Сергей Роща