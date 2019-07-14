В 00.25 (хбр) 14 июля на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом деревянном доме по проезду Стрелочному. Подразделения пожарной охраны выехали по повышенному номеру вызова. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
По прибытию на место было установлено, что горит кровля и стена дома. В деревянном бараке из восьми квартир люди проживали только в двух. До прибытия пожарных расчётов 8 жильцов самостоятельно покинули здание. Огнеборцы незамедлительно приступили к разведке задымлённых помещений и тушению пламени.
Благодаря быстрым и слаженным действиям расчётов в 00.56 (хбр) пожар был локализован, ещё через полчаса ликвидировано открытое горение. После проведённой проливки деревянных конструкций в 04.15 (хбр) дана полная ликвидация пожара. Его площадь составила 300 кв. метров. Огнём повреждены крыша и стена дома. Погибших и пострадавших людей нет.
Всего для ликвидации пожара было задействовано 32 человека личного состава и 10 единиц техники.
Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России.
Эта запись была опубликована 14.07.2019в 21:27. В рубриках: Происшествия.
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